Meteo Liguria: sul levante l'allerta sale a rossa

La valutazione delle nuove uscite modellistiche e il passaggio della piena della Magra, in corso in questi minuti (ore 18) all'interno dei limiti di guardia, hanno portato Arpal a modificare così l'allerta meteo:

Levante - da Portofino al confine con la Toscana (zona C): bacini piccoli gialla fino alle 8 di unedì 4 novembre; bacini medi e grandi rossa fino alle 21, poi arancione fino a mezzanotte, poi gialla fino alle 8 di domani, lunedì 4 novembre.

Entroterra di Centro-Levante - da Valle Scrivia alla Val d'Aveto (zona E): bacini piccoli gialla fino alle 8 di domani, lunedì 4 novembre; bacini medi e grandi arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 8 di domani, lunedì 4 novembre.

Attenzione anche al moto ondoso, già in aumento in queste ore. Per domani la mareggiata si annuncia da Libeccio, intensa sulle coste del Centro-Levante (Zone B-C), con altezza di onda media di 4.5/5 metri e un periodo - l'intervallo di tempo fra un'onda e l'altra - intorno ai 10 secondi; mareggiata anche sui capi esposti di Ponente (zona A).

Per domani venti di burrasca da Sud Ovest su A, forti sul resto della regione, con raffiche fino a 80/90 km/h.

Queste le precipitazioni cumulate della giornata:

247.6 mm Cuccarello

241.2 mm Bargone

223.8 mm Carro

219.6 mm La Macchia

219.2 mm Cembrano

218.2 mm Tavarone

214.0 mm Passo del Brattello

205.6 mm Statale

198.6 mm Sestri Levante - Sara

Previsioni meteo di Arpal per domenica 3 novembre 2019

Perturbato con precipitazioni diffuse da Ponente a Levante. Previste intensità moderate su B, E, forti su C e quantitativi significativi su B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organzzati su A, B, D. Progressiva attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera ad iniziare da Ponente. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su A, C, E con possibili raffiche fino a burrasca (70-80 km). Mare agitato o localmente molto agitato, mareggiata di Libeccio (periodo 8 sec.) su A, B, C.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 4 novembre 2019

Nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge diffuse a Levante, localmente anche a carattere di rovescio. Venti in rinforzo da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca su A (raffiche 80-90 km/h), forti su B, C, D, E (raffiche 70-80 km/h). Già dalla notte mare in aumento fino a molto agitato sul Centro Levante, agitato o localmente molto agitato a Ponente. Mareggiata di Libeccio su A, mareggiata intensa di Libeccio su B, C (periodo 10 sec.).

Previsioni meteo di Arpal per martedì 5 novembre 2019

Umide correnti meriodionali di Libeccio, attivate da una nuova saccatura atllantica, determinano precipitazioni insistenti sul Centro Levante. Possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti in rinforzo da Sud-Ovest su A, B, C con raffiche fino 60-70 km/h. Mare fino alle prime ore del mattino agitato su C, in temporaneo calo a molto mosso; nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato o localmente molto agitato dal pomeriggio per onda da SW con possibili mareggiate di Libeccio su B, C. Seguire aggiornamenti.

La suddivisione in zone del territorio regionale