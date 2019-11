Allerta rossa: aperti alcuni teatri, compreso il Carlo Felice

Decisioni diverse da parte dei teatri genovesi su come comportarsi con l'allerta meteo rossa, in vigore fino alle 12 di domenica 24 novembre 2019. Gli spettatori già in possesso di biglietto possono rivolgersi alle biglietterie per il rimborso.

Aperti il teatro Carlo Felice e il Politeama Genovese, mentre per quanto riguarda il teatro nazionale, rinviata a data da destinarsi la replica del Lago dei cigni alla Corte e annulato lo spettacolo al Duse. Modena e Govi hanno deciso di rinviare a domani i rispettivi spettacoli. Chiuso il Sipario strappato di Arenzano.

«Apprendo con preoccupazione l'apertura al pubblico del Teatro Carlo Felice di Genova per l'opera 'Il Trovatore', nonostante le condizioni meteorologiche preoccupanti che hanno spinto a diramare l'allerta rossa fino alle 12 di domenica 24 novembre», ha detto il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali.

«Faccio subito un appello - conclude Pastorino - alla responsabilità e chiedo al sindaco Bucci di intervenire per la chiusura immediata del teatro Carlo Felice così da non mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza di lavoratori e cittadini».