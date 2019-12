Scatta l'allerta rossa: tutti gli aggiornamenti

Liguria per la prima volta tutta in allerta rossa: alle 12 l'avviso di livello più alto è scattato anche sul levante (il genovesato lo era già dalle 8), ed è proprio nel primo pomeriggio che il maltempo dovrebbe picchiare più duro.

Proprio alla luce delle previsioni per le prossime ore, e del passaggio del fronte su tutta la regione, da ponente a levante, Arpal e Protezione Civile hanno deciso di prolungare l'allerta sul levante, che sarà in arancione sino alle prime ore di sabato 21 dicembre, mentre nel resto della Liguria l'allerta cesserà alle 21 di venerdì 20 dicembre.

Aggiornamento meteo ore 13.45

Continuano le precipitazioni diffuse e persistenti sul territorio regionale, in particolare nell'imperiese, in estensione verso il centro-levante. Nell'ultima ora i rovesci hanno superato la soglia del forte a Ceriana (IM), dove il pluviometro ha misurato 36.4 mm/1h; da inizio evento già superata la soglia dei 150 mm di pioggia. Tutta la zona del ponente risente degli effetti al suolo: i torrenti sono in costante salita, e hanno superato il primo livello di guardia a Sanremo (bacino Armea nella sezione Ponte - Valle Armea). Vento da sud con raffiche di burrasca forte sui crinali esposti di numerose località: il record finora è di 137.5 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori.

La mattinata di allerta, su Genova e in generale sulla regione, è proseguita senza particolari criticità. A livello generale i mm di pioggia accumulati sono stati 100 (se ne attendono 200), e i timori sono per l'intensità di temporali anche brevi che però, su un territorio reso particolarmente fragile dall'autunno più piovoso degli ultimi anni, è già molto fragile e saturo. Qualche disagio in autostrada, in mattinata, e voli dirottati o cancellati all'aeroporto Colombo soprattutto per il vento, ma come confermato anche dal governatore ligure alle 12, non ci sono situazioni di rilievo da segnalare.

«Siamo lieti che la nostra regione, già duramente colpita dal maltempo, stia reagendo così, ma è imporante ricodare che restiamo in allerta per le prossime 9 ore, quelle più complesse», ha detto Toti, mentre l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, ha ricordato che «siamo in pieno evento ed è importante non abbassare la guardia, teniamo la massima attenzione: da mezzogiorno sino alle 21 tutta la Liguria sarà in allerta rossa, e il levante avrà una recrudescenza che si prolungherà sino a domani mattina».

Allerta meteo, nuovo peggioramento tra sabato e domenica

«Quella che sta passando sulla Liguria è una struttura molto grande e ampia - spiegano i previsori Arpal - Intorno a mezzogiorno la parte più intensa ha abbandonato il golfo del Leone e sta producendo precipitazioni sul ponente che stanno iniziando a colpire anche Genova, pioggia che ha portato all'innalzamento di tutti corsi d’acqua soprattutto a ponente. Da ieri attendevamo venti molto forti e abbiamo già misurato raffiche oltre i 130 km h sui crinali, sarà così per tutta la giornata, con mare molto mosso che aumenterà nel corso della serata sino a sabato mattina»

La notte tra venerdì e sabato, e le prime ore di sabato mattina, sarà dunque il levante a essere maggiormente monitorato, con uno stato di allerta arancione. Sabato sarà poi una giornata di tregua, ma un secondo passaggio nella notte potrebbe portare a una nuova allerta che i previsori stanno ancora valutando.

Allerta rossa, la situazione a Genova e in provincia

A Genova non si segnalano, a metà giornata di venerdì, particolari problemi. Rivi e torrenti sono monitorati sia con gli strumenti sia con le 14 squadre di Protezione Civile inviate sul posto: «Il rio Fegino e il Ruscarolo sono molto attenzionati per evitare che si ripeta quanto accaduto un mese fa - conferma il consigliere delegato alla Protezione Civile, Sergio Gambino - Abbiamo già predisposto il piano di evacuazione che isola le strade in caso di emergenza, e sono a disposizioni 4 autospurghi di Amiu pronti a intervenire per eventuali allagamenti».

Allerta Liguria venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre 2019

I dettagli dell'allerta restano dunque confermati per gran parte della Liguria, con l'unica eccezione del levante, dove l'allerta è stata prolungata:

Ponente della regione (zona A): allerta rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 (tutti i bacini).

Centro ponente (zone B D): allerta rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 (tutti i bacini).

Centro levante (zone C E): allerta rossa dalle 12 alle 24 (tutti i bacini), poi arancione sino alle 8 di sabato 21 dicembre

Aggiornamenti meteo Arpal allerta rossa

Nelle ultime tre ore il Centro Ponente della regione è stato interessato da piogge diffuse di intensità generalmente debole, localmente moderate e più persistenti nell'interno della zona A (Ceriana, nell’imperiese 40 millimetri in 3 ore, dalla mezzanotte 115 millimetri mentre a Montalto Ligure toccati i 101.4 millimetri) e sul crinale tra le zone A e D (Colle del Melogno, Savona, 54 millimetri in 3 ore). Nell'ultima ora si è assistito a un deciso rinforzo del flusso umido meridionale nei bassi strati che ha comportato un'intensificazione delle precipitazioni sul Centro-Ponente.

Al momento i livelli idrici rilevano innalzamenti nelle sezioni monitorate del Ponente (Armea, Argentina, Arroscia); non si escludono ulteriori innalzamenti nelle prossime ore al persistere delle precipitazioni.

La ventilazione al suolo da Sud o Sud Est registra valori d'intensità tra forte e di burrasca, localmente di burrasca forte sui rilievi del Centro Levante (Fontana Fresca, Sori, zona B, 82 km/h con raffiche fino a 136.8 km/h; Tanadorso, Ronco Scrivia, zona E, 85 km/h con raffiche fino a 111 km/h; Monte Pennello, Genova, zona B, 68 km/h da sud-sudest con raffiche fino a 118.8 km/h, Casoni di Suvero, Zignago, zona C, 68 km/h con raffiche fino a 97 km/h ).

Confermato anche il vento con raffiche di burrasca forte che, dopo una parziale attenuazione, dovrebbe riprendere a soffiare nel pomeriggio di sabato e le mareggiate intense oggi, domani ma anche e soprattutto domenica. Proprio la giornata di domenica dovrebbe, però, chiudere questa nuova fase perturbata: al momento la tendenza delineata dei modelli previsionali per i giorni che portano alle festività natalizie segnala una rimonta più decisa dell’alta pressione sulla nostra regione.

Allerta rossa: portuali in sciopero

I lavoratori del porto di Genova e Savona hanno proclamato lo sciopero per tutta la durata dell'allerta rossa (dalle 6/7 di venerdì 20 dicembre fino alle 23.59) per chiedere maggiori tutele per i lavoratori nelle giornate di emergenza meteo. Dal trasporto casa-lavoro (o viceversa) alla richiesta di costituire una "cellula istituzionale" del porto che possa prendere decisioni durante le allerte, in modo da tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Allerta rossa, il presidente Toti: «Massima prudenza»

«Quella che sta per iniziare è un’allerta molto significativa legata ad una perturbazione molto intensa che interesserà la Liguria per tutta la giornata di oggi. Per questo, la nostra raccomandazione è di osservare la massima prudenza». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone avevano commentato giovedì sera, in vista della perturbazione che nelle prossime ore interesserà il territorio ligure, con l’emanazione dell’allerta rossa.

L’assessore Giampedrone, che ha fatto il punto insieme ai previsori Arpal nella sede della Protezione civile, aveva aggiunto:«Ci aspettiamo picchi da oltre 200 millimetri in 14 ore: se sommiamo una situazione di questo tipo agli oltre 45 giorni di allerta che abbiamo vissuto da fine ottobre ai primi di dicembre, è chiaro che questa nuova perturbazione ci preoccupa. Ci aspettiamo precipitazioni talmente forti e localizzate da poter determinare impatti al suolo significativi e una risposta dei bacini d’acqua molto repentina. La costa, tra il centro e il ponente della regione, sarà interessata da una mareggiata». A causa dell’allerta rossa, sarà chiusa tra i caselli di Savona e Altare a partire dalle 8 di venerdì 19 dicembre, anche l’autostrada A6 nella carreggiata sud, come previsto dal protocollo di sicurezza predisposto a seguito della frana che in località Madonna del Monte. «La riapertura - ha concluso Giampedrone - verrà comunicata dopo un’attenta valutazione della situazione, senza nessun automatismo al termine dell’allerta».

Allerta rossa: le disposizioni del Coc

Il Coc (Centro Operativo Comunale) sul territorio del Comune di Genova ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Le scuole sono chiuse (chiusura di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova).

Chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo.

Chiusura preventiva dei seguenti sottopassi: Piazza Montano -Via Borgo Incrociati -Piazza Porticciolo -Piazzale Kennedy/V.le Brigate Partigiane -Piazza Massena.

Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri, assicurata la ricezione servizi funebri.

Chiusura di tutti gli impianti e i complessi sportivi, pubblici e privati.

Sospensione di eventi e manifestazioni su suolo pubblico in tutta la città.

Chiusura di musei, biblioteche e centri civici comunali di tutta la città.

Chiusura delle aree verdi, parchi e giardini con varchi di accesso chiudibili e osservanza dei piani interni di emergenza per accessibilità alle strutture interne.

Chiusura tutti mercati all’aperto e specificatamente il Luna Park, la Fiera di Natale e Natale Idea al Porto Antico.

Chiusura Anagrafe di corso Torino.

Allerta meteo: i trasporti

Situazione tranquilla durante le prime ore del mattino di venerdì 20 dicembre 2019, la polizia municipale non ha segnalato criticità in città, abbastanza regolare anche il traffico ferroviario, anche se Trenitalia ha segnalato che la velocità è precauzionalmente ridotta a 30 km/h tra Genova Borzoli e Prasco Cremolino (linea Genova-Ovada-Acqui Terme), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora e, pertanto, una riduzione dell’offerta commerciale di circa il 25%. La circolazione tra Prasco Cremolino ed Acqui Terme è sospesa con attivazione di un servizio sostitutivo con bus compatibilmente con la percorribilità stradale.

Qualche coda invece, a inizio allerta, in autostrada soprattutto sulla A7 e al bivio con la A12 e in uscita al casello di Bolzaneto.

Queste, nel dettaglio, le disposizioni del Coc relative ai trasporti.

In allerta rossa la metropolitana farà servizio sulla tratta Brin-De Ferrari; per l’intera durata dell’allerta rossa la stazione metro di Brignole resterà chiusa (chiusa dunque anche la biglietteria Amt al suo interno); in allerta arancione la metro farà servizio sull’intera tratta Brin - Brignole, resteranno chiusi i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi;

gli ascensori del sottopasso ferroviario di Sestri Ponente (via Puccini) saranno chiusi sia in allerta rossa che arancione;

l’ascensore di Quezzi sarà chiuso sia in allerta rossa che arancione;

in allerta rossa saranno sospesi il servizio Navebus e il servizio a chiamata Mobilitybus;

in allerta rossa la ferrovia Genova-Casella sarà chiusa, verrà istituito, compatibilmente con lo stato della viabilità stradale, il servizio bus sostitutivo con lo stesso orario del trenino; il bus sostitutivo partirà da Genova piazza Manin e dalla stazione di Casella;

Amt mette a disposizione un Bus-navetta per il collegamento tra Corso Perrone e via Renata Bianchi;

chiusura fino a cessata allerta della Galleria Pizzo sulla strada statale Aurelia;

Via Pontetti: divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, per tutte le categorie di veicoli su entrambi i lati della Via Pontetti, dal suo inizio, all’intersezione della via Isonzo sino al civico 14C

I possessori dei tagliandi Blu Area A–B-C-T, nel caso tali zone siano stati opzionate come prima scelta, possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area in caso di Allerta meteoidrologica Arancione o Rossa, a partire da tre ore prima dell'inizio allerta e sino alle ore 12 del giorno successivo alla cessata allerta. Disposizione valida eccezionalmente anche per i residenti di Via Fereggiano/Corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area, esponendo carta di circolazione o copia

divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di venerdì 20 dicembre;

chiusura al pubblico, venerdì 20 dicembre, di giardini e parchi storici comunali.

chiusura al pubblico, nella giornata di venerdì 20 dicembre, di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

Le regola da seguire in allerta rossa

Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazione sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo; evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee; poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi, ecc.).

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.

All'entrata in vigore dell'allerta: