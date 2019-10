Allerta rossa, la situazione in città: allagamenti e frane dopo il temporale "lampo"

Alla fine il tanto atteso e temuto temporale, fortissimo, previsto dall'allerta rossa di domenica 20 e lunedì 21 ottobre si è abbattuto sulla città poco prima dell'alba, intorno alle 5, in un momento in cui erano ancora poche le persone e le auto in strada, e si è esaurito nel giro di poco tempo facendo però cadere sul capoluogo ligure un grande quantitativo di pioggia.

La stessa Arpal, che da sabato fornisce aggiornamenti sulla situazione insieme con Regione e Comune, ha sottolineato la velocità del fenomeno: «La struttura temporalesca che ha attraversato velocemente la nostra regione sta riservando le ultime intense precipitazioni nell'entroterra genovese di levante: a Barbagelata nell'ultima ora sono caduti 52.6 mm», ha sottolineato alle 7 l'agenzia regionale per la protezione ambientale, che proprio intorno alle 5 aveva confermato che «la struttura temporalesca che alle 4 ha interessato l'estremo ponente - provocando qualche allagamento dal Rio Fasceo in località Campochiesa ad Albenga - sta arrivando sul centro della regione».

Allerta rossa, Arpal: «Temporali molto intensi, ma brevi: restiamo in attesa»

«Precipitazioni diffuse, temporali forti, terreno saturo e livello dei orrenti già sopra l'ordinario ci hanno spinto a diramare un'allerta rossa - spiega Federico Grasso di Arpal - Il temporale di questa notte è stata una struttura temporalesca molto intensa che si è affacciato sul mare antistante l’estremo ponente intorno alle 2 di notte, toccato terra alle 3.30 a Imperia, e nel giro di tre ore è passato sino a Chiavari attraversando la costa con rovesci molto molto rapidi. Sono durati non più di 5-10 minuti, ma con un'intensità che avrebbe fatto registrare tra i 120 e i 140 millimetri di pioggia in un’ora».

Fondamentale, dunque, per lo stato del territorio già provato dalla scorsa settimana, che il temporale sia durato pochi minuti: «Abbiamo avuto un'intensità oraria intorno ai 42 mm, ma li ha fatti in 20 minuti - conferma ancora Grasso da Arpal - Conseguenza diretta, a Ceriale è uscito il rio San Rocco e ad Albenga il rio Fasceo, a Genova abbiamo avuto locali allagamenti e qualche disagio intorno alla zona dell’aeroporto Colombo, dove è stato sospeso a Genova il rifornimento di carburante allo scalo, ripreso dopo un’ora».

Allerta rossa a Genova, i danni: frane nel ponente, qualche allagamento e black-out

La conferma del fatto che i danni causati dal temporale, a Genova, non siano stati ingenti è arrivata anche dal consigliere comunale delegato alla Protezione Civile, Sergio Gambino: « Qualche allagamento in corso Torino e a Quinto, un alberoè crollato in piazza Parenzo, ma tutto è rientrato in modo automatico». Più difficile invece la situazione dal punto di vista delle frane: «Sto andando a fare un sopralluogo in via Carpenara, chiusa per frana da domenica sera, per cercare di capire cosa fare per riaprire il prima possible la viabilità, visto che al momento San Carlo è parzialmente isolata».

Sempre domenica e per frane sono state evacuate 4 persone in via Rubens, a Vesima, mentre altre due persone sono state fatte allontanare in via Derca, a Fabbriche, per un’ostruzione del rio Canaletta: «Qui abbiamo registrato una frana molto estesa - ha detto Gambino - e per precauzione abbiamo deciso di far allontanare gli occupanti di due abitazioni che stanno a monte del fronte».

Il temporale ha causato anche diversi blackout, ma l'orario in cui si è verificato ha moderato i disagi. Le scuole, ricordiamo, restano chiuse a Genova e in tutti i Comuni interessati dall'allerta rossa, e nel capoluogo ligure l'amministrazione comunale ha già adottato tutti i provvedimenti previsti dal Coc.

Per quello che riguarda Genova un guasto ai contatori elettrici ha provocato un incendio in via Casaregis con i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto per domarlo; pompieri che nella notte hanno dovuto effettuare anche decine di interventi principalmente per allagamenti e alberi caduti. Segnalazioni in crescita nelle prime ore della mattinata.

Allerta rossa, le previsioni per le prossime ore

Il quadro previsionale, sottolineano da Arpal, al momento non è ancora definito. L'allerta rossa resta in vigore sino alle 15 di lunedì 21 ottobre, e non è escluso che nuovi temporali, in formazione all'altezza di Mentone, arrivino su Genova: «La perturbazione della nottata ha superato la città - e arrivata nell’entroterra genovese di levante si è attenuata, incavandosi nella valle sopra Chiavari e Rapallo - spiega Grasso - Lì ancora piove, anche se non con l'intensità di stamattina. Il territorio però è già saturo, abbiamo in quella zona tutti torrenti in salita, quindi restiamo sul chi va là. Ancora per qualche ora potrebbero partire temporali intensi, e se durano due ore nel posto sbagliato potrebbero causare gravi problemi».

Allerta rossa, i trasporti: treni, autostrade e aerei

Sul fronte dei trasporti pochi disagi sulla rete autostradale della Liguria, dove si raccomanda comunque la massima prudenza per qualche allagamento, discorso simile per quello che riguarda invece il trasporto ferroviario, esclusa la linea Savona-San Giuseppe di Cairo dove, a causa del maltempo il traffico è sospeso dalle 7.25 del mattino con i tecnici di Rfi al lavoro per risolvere i problemi. Per quello che riguarda infine l'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova in mattinata tutti i voli in partenza sono regolari, a eccezione del volo V7 1521 che partirà da Torino. I passeggeri sono stati accompagnati in Piemonte con un pullman. «Al momento - spiegano dall'aeroporto - non si possono escludere modifiche all'operatività dei voli nel corso della giornata, a seconda dell'evoluzione delle condizioni meteo. Raccomandiamo ai passeggeri in partenza di raggiungere l'aeroporto con il dovuto anticipo, evitando le zone a rischio esondazione e prediligendo i mezzi pubblici».