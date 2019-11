Maltempo: allerta rossa su Genova, gli ultimi aggiornamenti

Allerta rossa su Genova dalle 23.59 di venerdì 22 novembre. Il maltempo si sta abbattendo sulla città da poche ore dopo la mezzanotte. Situazione critica nel ponente cittadino e in Valpolcevera.

Alle 3.05 è esondato il Rio Fegino all'altezza di via Borzoli. Prestare massima attenzione. Preoccupa anche il Torbella, chiuse le via adiacenti.

Allagamenti a Sampierdarena, Cornigliano, Rivarolo e Sestri Ponente. Chiusi per allagamenti corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, via Trenta Giugno 1960, piazza Montano, via Borzoli, via San Quirico.

Dalle 3.55 chiuse al traffico anche via Milano (sottopasso), via Chiaravagna lato monte Largo Jurse', via Paolo Reti e via Fillak.

Sottopasso di via Brin completamente allagato. I vigili del fuoco intervengono con un gommone per recuperare un furgoncino.

Allagamenti anche in autostrada: tratto chiuso sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.