Il maltempo non dà tregua, seconda notte di allerta rossa

È un fine settimana di apprensione per l'intenso maltempo che si è abbattuto sulla Liguria. Alle 19 è previsto un nuovo aggiornamento della situazione con il governatore Toti e il sindaco Marco Bucci.

L'allerta rossa sulla parte centrale della regione è stata prolungata fino alle 12 di domenica 24 novembre 2019. Ci si appresta quindi a vivere una seconda notte potenzialmente critica.

Nel pomeriggio ha continuato ad allungarsi l'elenco di frane e smottamenti nell'estremo ponente della regione. Su Genova le precipitazioni più intense si sono verificate nelle prime ore del mattino di venerdì e poco più tardi se ne sono visti gli effetti, a cominciare da corso Perrone dove è avvenuta una grossa frana, e Murta, rimasta isolata per il cedimento di un terrapieno sulla strada che la collega a Bolzaneto.

Oltre a queste due, è lungo l'elenco delle strade chiuse: in via Fiodor a Carignano è sprofondato l'asfalto; non percorribili e costantemente monitorate anche via San Quirico, via Chiaravagna lato monte, via Perlasca e via Borzoli lato Rivarolo. Anche via Massuccone Mazzini resta chiusa al transito veicolare causa frana.

A Cogoleto a causa di una frana in zona Beuca, sulle alture, si registrano circa 400 persone temporaneamente isolate: sul posto i tecnici per ripristinare la situazione.

Disagi anche per chi viaggia, con voli cancellati all'aeroporto Cristoforo Colombo e treni in ritardo causa la chiusura di un binario fra Loano e Albenga. Sulle autostrade si registrano allagamenti e veicoli in coda fra Arenzano e il bivio con l'A26 a causa di uno smottamento.

Poco prima delle 18 è arrivato un nuovo aggiornamento da parte di Arpal. Una vasta banda precipitativa continua a interessare il Centro-Ponente della regione con piogge diffuse, anche persistenti e di intensità fino a forte. Nelle zone ABD nelle ultime 6 ore le cumulate locali hanno raggiunto valori molto elevati e hanno insistito in particolare nelle aree dello spartiacque fra il Colle di Nava e il Passo del Turchino. Sulla zona A le piogge sono in intensificazione dalle ultime 2-3 ore.

Di conseguenza, i livelli di gran parte dei corsi d'acqua strumentati delle zone A, B, D sono in salita con valori ovunque prossimi o superiori alle soglie di piene rive. In particolare in zona D, le Bormide dopo una lieve diminuzione dei livelli del primissimo pomeriggio, stanno nuovamente evidenziando una risalita con valori in avvicinamento o prossimi alla soglia di esondazione.

Nelle ultime ore si segnalano venti da Sud-Est di burrasca forte con raffiche ben superiori ai 100 km/h (Fontana Fresca 140 km/h, Monte Pennello 112 km/h, Framura 103 km/h).

