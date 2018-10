Allerta rossa: divieti, chiusure e provvedimenti del Comune

Lunedì di allerta rossa, la prima della stagione, su gran parte della Liguria, e in vista del peggioramento meteo previsto a partire dalle 6 del 29 ottobre il Centro Operativo Comunale si è riunito alle 14.30 di domenica per stabilire e attuare le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Ricordiamo che l'allerta rossa inizia, su Genova e la provincia, alle 6 di lunedì 29 ottobre, e resta in vigore sino alle 18 (qui tutti i dettagli zona per zona). Il Coc ha stabilito il potenziamento del presidio territoriale della Polizia Locale con 4 pattuglie dedicate per ogni turno, che vanno ad aggiungersi al servizio ordinario.Attivate inoltre 13 squadre di volontariato di protezione civile dedicate al monitoraggio rivi.

Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta rossa, ed è stata disposta la chiusura e la messa in sicurezza di tutti i cantieri e scavi in alveo. Fermate anche le operazioni di recupero dei beni degli sfollati nella zona rossa, e i lavori di smaltimento dei detriti del ponte Morandi nel Polcevera, chiusa l'Aurelia ad Arenzano in zona Pizzo.

Le chiusure in città

Per quanto riguarda le chiusure, il Coc ha assunto i seguenti provvedimenti, validi sino a cessata allerta rossa:

- chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

- chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati

- chiusura dei musei civici

- chiusura delle biblioteche Berio e De Amicis

- chiusura dei parchi e dei giardini pubblici

- chiusura dei cimiteri

- sospensione di qualsiasi manifestazione ed evento all’aperto

- chiusura degli infopoint del Comune di Genova e di Autostrade, dedicati ai cittadini sfollati e alle imprese del crollo del ponte Morandi, al centro civico Buranello e alla scuola Caffaro

- chiusura dei sottopassi pedonali di piazza Montano, via Borgo Incrociati, piazza Rizzolio/via Gattorno, piazza Porticciolo, piazzale Kennedy/viale Brigate Partigiane, piazza Massena

Chiuso inoltre, sino alle 19, il Centro Commerciale Fiumara.

I provvedimenti e le modifiche per la viabilità

- la metropolitana sarà in servizio sulla tratta Brin – De Ferrari. Per tutta la durata dell’allerta rossa resterà chiusa la stazione metro di Brignole;

- l’ascensore di Quezzi sarà chiuso;

- saranno chiusi gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini;

- la ferrovia Genova Casella resterà chiusa per l’intera durata dell’allerta rossa. Compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale verrà istituito il servizio bus sostitutivo con lo stesso orario del trenino. Il bus sostitutivo partirà da Genova piazza Manin e dalla stazione di Casella

- chiusura fino a cessata allerta della Galleria Pizzo sulla strada statale Aurelia

- divieto di sosta in via Pontetti nel tratto dal civico 1 al civico 14/c

I parcheggi

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R, T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL - CF - CG ecc.), nonché i possessori di tagliandi Blu Area FB e FC, hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell'allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

Quanto sopra è valido anche per i residenti di zona via Fereggiano / corso De Stefanis non in possesso di contrassegno Blu Area esponendo copia della carta di circolazione.

Sanità, chiusi alcuni ambulatori della Asl 3

In relazione al bollettino emesso dalla Protezione Civile per l’allerta rossa (massimo rischio meteorologico) la Asl ha predisposto una serie di chiusure per le strutture situate in zone esondabili:

Cogoleto (Distretto 8): Poliambulatorio via Isnardi 3

Arenzano (Distretto 8): Poliambulatorio di Piazza Golgi 26r

Campo Ligure (Distretto 8): Poliambulatorio Via Rossi 33

Rossiglione (Distretto 8): Poliambulatorio via Roma 36

Masone (Distretto 8): Poliambulatorio Via Massolo 1

Zona Voltri (Distretto 8): Sede distrettuale Via Camozzini 15

Zona Voltri (Distretto 8): URP/Sportello Unico Distrettuale Via Camozzini 95r

Zona Voltri (Distretto 8): Centro Salute Mentale Via Lemerle 17

Zona Pra' (Distretto 8): Palazzo della Salute di Villa De Mari, via De Mari 1b

Zona Pra' (Distretto 8): ambulatorio Medicina dello Sport, via Prà 64r (all’interno della fascia di rispetto)

Zona Pegli (Distretto 8): Palazzo della Salute Martinez, via Pegli 41

Zona Sestri Ponente (Distretto 9): Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi Via Soliman 7

Zona Sampierdarena (Distretto 9): Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80

Zona Sampierdarena (Distretto 9): via Agnese, 1c (sede S.S.D. Popolazione a rischio – screening oncologici)

Zona Bolzaneto (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Bonghi, 6

Zona Bolzaneto (Distretto 10): Centro Salute Mentale Via Montepertica 9

Zona Certosa (Distretto 10): Poliambulatorio Via Canepari 64r

Borgo Fornari – Comune di Ronco Scrivia (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130

Zona Caricamento – Centro storico (Distretto 11): Struttura ACISMOM (Ordine di Malta), vico a sinistra di S. Pancrazio 2 (Centro Prelievi Osp. Evangelico-ASL 3 Genovese)

Zona San Fruttuoso (Distretto 12): Poliambulatorio di via Archimede 30A

Zona Staglieno (Distretto 12): Struttura Cidimu Passo Ponte Carrega 30 r (Centro Prelievi ASL 3 Genovese)

Zona Struppa – Valbisagno (Distretto 12): Palazzo della Salute di Via Struppa 150

Zona Quarto (Distretto 13): sospensione accessi modulo diurno presso Reparto Speciale Disabili e sospensione trasporti per visite specialistiche esterne dei pazienti ospitati nel Reparto Disabili e Centro Alzheimer

Bogliasco (Distretto 13): sospensione accesso diretto Centro Prelievi via Mazzini 36

Gli utenti prenotati per visite o accertamenti nelle strutture indicate verranno ricontattati per fissare un nuovo appuntamento. Inoltre saranno sospese in via cautelativa su tutto il territorio di ASL3 anche le attività dei Centri Diurni, delle Cure Palliative, Cure Domiciliari, Visite specialistiche domiciliari, Prelievi a Domicilio e ambulatorio mobile (servizio zona rossa).

Le misure di auto protezione

In particolare in caso di allerta rossa, è raccomandata la massima prudenza e la riduzione, per quanto possibile, degli spostamenti in auto. Per chi risiede in zone esondabili o a rischio (ma non solo) è raccomandata anche l'adozione delle misure di auto protezione )le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it).

In particolare, all'entrata in vigore dell'allerta:

- predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

- porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

- limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

- tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso i pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt; dal sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria (www.allertaliguria.gov.it); dal sito del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile) e tramite l'app gratuita Io non rischio. È anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi "ProtezioneCivileComuneGenova_bot" e "@ProtCivComuneGe"

Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova e sarà attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova 800177797.