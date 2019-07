Allerta rossa per ondata di caldo: massima attenzione per anziani e malati

Come previsto nei giorni scorsi, il caldo è tornato ad avvolgere l’Italia in una cappa e anche in Liguria le temperature, dopo una relativa tregua, sono tornate ad alzarsi, tanto che per giovedì 25 luglio è stato emessa un’allerta di livello rosso, quello più alto, che indica “condizioni a elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”, e che comporta l’allerta per i servizi sociali e sanitari.

L’avviso, il primo dell'estate 2019 di questo livello, è stato mezzo dal Centro prevenzione ondate di calore della Liguria sulla base del bollettino mezzo dal Ministero della Salute: oggi, martedì 23 luglio, e domani, mercoledì 24, sono due giornate da bollino arancione (26 gradi la temperatura alle 8, 31 alle 14, percepita 35), mentre giovedì, pur salendo di un solo grado la temperatura percepita (36 gradi), la combinazione di temperatura, umidità e inquinamento ambientale, hai spinto il Ministero a emettere un avviso di livello rosso.

La Regione, insieme con Alisa, Comune e Protezione Civile, attiverà dunque il piano di emergenza previsto in questi casi, allertando ospedali e strutture sanitarie e monitorando le situazioni potenzialmente a rischi, quelle più critiche, e cioè anziani e malati.

Ondata di caldo, le previsioni per i prossimi giorni

Martedì 23 luglio: Il consolidamento dell'anticiclone di matrice subtropicale favorisce un ulteriore aumento delle temperature con picchi prossimi ai 35 °C o localmente superiori nelle valli interne. Diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo, anche moderato nelle aree urbane e nelle valli poco ventilate dell’entroterra. Sensazione di afa in particolare sulla costa. Nelle ore centrali e pomeridiane aumento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici con possibili isolati rovesci o temporali al più moderati.

Mercoledì 24 luglio: Persistono temperature superiori alla media del periodo con valori massimi anche oltre i 35 °C nelle valli interne e sensazione di afa lungo le coste. Moderato disagio fisiologico per caldo su tutte le aree, localmente elevato nelle aree urbane e nelle valli poco ventilate di ABC.

Giovedì 25 luglio: L'ondata di calore raggiunge il suo apice con temperature massime prossime a 35 °C sulla costa con sensazione di afa persistente, mentre nelle valli interne saranno possibili localmente picchi di 38-39 °C. Moderato disagio fisiologico per caldo su tutte le aree, localmente elevato nelle aree urbane e nelle valli poco ventilate. Nelle ore centrali e pomeridiane aumento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici con possibili isolati rovesci o temporali al più moderati.