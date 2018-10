Frane, vento e mareggiate: allerta rossa prolungata

Allerta rossa prolungata fino alle 24 di lunedì 29 ottobre 2018 a Genova. Questo è l'aggiornamento più importante che emerge dal punto fatto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall'assessore Giampedrone nella sede regionale della Protezione Civile. Allerta rossa prolungata anche nello spezzino fino alle ore 15 di martedì 30 ottobre 2018. Tornando a Genova,l'allerta poi dovrebbe scendere ad arancione fino alle 6 di martedì 30 ottobre e poi a gialla fino alle 18. C'è inoltre preoccupazione per l'arrivo di una forte mareggiata nella serata di lunedì 29 ottobre 2018, il sindaco di Genova l'ha definita "storica".

L'eventuale chiusura delle scuole nella giornata di martedì 30 ottobre 2018 verrà decisa nella serata di lunedì 29 ottobre come ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci.

Il presidente della Regione Toti, inoltre, si è appellato al buonsenso dei cittadini e all’importanza di seguire le norme di autoprotezione: «Massima attenzione fino alla fine delle allerte in tutta la regione. Quando l’allerta rossa diventa arancione non vuol dire che è sicuro uscire di casa e organizzare gite senza alcun pericolo. La situazione, con l’allerta arancione, è quasi identica a quando c’è la rossa, ma lascia più possibilità ai sindaci di gestire le azioni da intraprendere nei loro Comuni. Quando il colore da rosso passa ad arancione vuol dire che c’è una piccola percentuale in meno che accadano fenomeni gravi, ma l’attenzione rimane comunque molto alta: finché non si torna a una situazione di tranquillità, ogni colore significa un pericolo».

Era scattata alle 6 di oggi, lunedì 29 ottobre, l’allerta rossa sulla Liguria: le prime a entrare nel massimo livello di avviso per piogge diffuse e temporali sono state Genova e Savona (e le rispettive province, entroterra compreso), mentre alle 12 si è unito anche lo spezzino dove la situazione è sicuramente più complicata nel corso della mattinata: tutte le scuole di ordine e grado restano chiuse per la giornata. Unica a essere risparmiata, Imperia, dove l’allerta è arancione.

Il maltempo aveva iniziato ad abbattersi sulla regione già sabato, con violenti acquazzoni e forti raffiche di vento (in certi casi hanno superato anche i 100 km/h, come accaduto a San Teodoro e a Oregina domenica mattina, dove si è formata una tromba d’aria che ha scoperchiato tetti e sradicato alberi) che hanno continuato a bersagliare il territorio anche nella giornata di domenica.

Il vento ha causato molti disagi anche in porto, facendo inclinare pericolosamente una gru alta 30 metri e rovesciando diversi container. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, neppure in via Digione, dove le raffiche hanno fatto volare tegole di ardesia e persiane.

Allerta rossa: divieti, chiusure e provvedimenti del Comune

Terreno zuppo, numerose le frane

Proprio a causa della lunghezza della perturbazione e della quantità di pioggia caduta, Arpal e Protezione Civile hanno deciso di far scattare l'allerta rossa: il territorio, già zuppo e fragile, potrebbe non tollerare ultertiore acqua e cedere come già accaduto in diversi punto della regione e del capoluogo ligure (l'ultimo episodio nella notte a Voltri, in via dei Giovi, per una frana dovuta al cedimento di un muro di contenimento che incombe sulla crosa), e anche i corsi d'acqua, soprattutto quelli più piccoli, iniziano a soffrire delle continue piogge innalzandosi verso il livello di guardia.

Frane anche a Torriglia, Davagna (dove 5 famiglie sono state sfollate) e a Bargagli. Smottamenti anche a Staglieno, sotto il ponte dell'autostrada, con quattro famiglie fatte evacuare per precauzione e sistemate in albergo, e allagamenti in molte zone per la pioggia torrenziale che domenica a Busalla ha fatto esondare il rio Chiappeto e a Sori il rio Sori.

Per quanto riguarda le piogge, l'ultimo rilievo effettuato da Arpal poco prima di mezzanotte indicava a Genova Pontedecimo 60.2 millimetri caduti in un’ora, con 50.6 in 30 minuti, 34.6 in 15 e 13.4 in 5 minuti mentren il Monte Pennello era sui 40.2 millimetri. Altre cumulate totali: Isoverde 45.4, Monte Pennello appunto 44.2, Santuario Monte Gazzo 41.0, Genova Pegli 38.8, Genova Bolzaneto 38.6, Genova Fiumara 35.6, Mignanego 30.0.

Mare e fiumi sotto stretta osservazione

Bisagno e Polcevera (per cui è stata ritarata al ribasso la portata in via precauzionale, vista la presenza di quanto resta dei detriti del Morandi nell'alveo) restano i sorvegliati speciali, ma anche Varenna, Leira, Sturla e tutti gli altri rivi più piccoli vengono monitorati da pattuglie di Protezione Civile e Municipale.

Anche il mare fa paura: l’innalzamento delle onde, rafforzate dal vento, potrebbero impedire alle acque di defluire, e lo stesso presidente della Regione, Giovanni Toti, ha parlato domenica sera di «una delle più potenti mareggiate degli ultimi anni. La pioggia di questi giorni ha inzuppato il terreno, ma ha occupato anche i letti dei fiumi, dunque piove su una precipitazione già abbondante, soprattutto nell’entroterra. La risposta dei fiumi deve tenere presente questo fattore, insieme con le onde che possono impedire il deflusso».

Il dettaglio dell'allerta

Zona A : gialla fino alle 23.59 di domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 15 di lunedì 29 ottobre poi gialla sino alle 18

: gialla fino alle 23.59 di domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 15 di lunedì 29 ottobre poi gialla sino alle 18 Zone B - D : arancione fino alle 14.59, poi gialla sino alle 23.59 di domenica 28 ottobre, poi arancione sino alle 6 di lunedì, poi rossa fino alle 18 di lunedì, poi gialla sino alle 23.59

: arancione fino alle 14.59, poi gialla sino alle 23.59 di domenica 28 ottobre, poi arancione sino alle 6 di lunedì, poi rossa fino alle 18 di lunedì, poi gialla sino alle 23.59 Zona C : arancione sino alle 14.59, poi gialla sino alle 23.59 di domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 11.59 di lunedì 19 ottobre, poi rossa sino alle 23.59

: arancione sino alle 14.59, poi gialla sino alle 23.59 di domenica 28 ottobre, poi arancione fino alle 11.59 di lunedì 19 ottobre, poi rossa sino alle 23.59 Zona E: arancione fino alle 5.59 lunedì 29 ottobre, poi rossa sino alle 17.59, poi gialla sino alle 23.59 di lunedì

Le zone di allerta della Liguria