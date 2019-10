"Allerta rossa" su Facebook e WhatsApp, ma è una fake news

In giornate in cui si guarda al cielo con apprensione e timore, e in cui in alcune zone della Liguria si fanno i conti con i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi, la Rete diventa nuovamente luogo in cui vengono diffuse notizie false e potenzialmente rischiose.

È il caso dello screenshot che da qualche ora sta girando su Facebook e su WhatsApp, in cui sembra che la Regione Liguria abbia diffuso un'allerta di livello rosso per giovedì 24 ottobre, giornata in cui invece Arpal e Protezione Civile hanno diramato un bollettino di allerta arancione.

A confermare che si tratta di una fake news è la stessa Regione, che via social ha messo in guardia i cittadini condividendo lo screenshot incriminato: «Sta girando in rete e nei gruppi WhatsApp un'immagine del canale social ufficiale di Regione Liguria che riporta una notizia falsa relativa a un'allerta rossa per mercoledì 23 ottobre - si legge nel post della pagina Facebook ufficiale dell'ente - Ricordiamo di riferirsi sempre ai canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria (sito, Facebook, Twitter e Instagram)».

Osservando attentamente il post falso, si nota la manipolazione digitale dell'immagine, ma le preoccupazioni per le previsioni meteo - che confermano il peggioramento dopo una breve tregua dal maltempo - hanno spinto numerose persone a condividere lo stesso lo screenshot, contribuendo a generare confusione. Va ribadito, dunque, che l'allerta meteo è stata diramata con le seguenti modalità:

- Ponente regionale fino a Noli (zona A): gialla dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte

- Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura (zone B-D): gialla dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 18 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte

- Levante regionale da Portofino ed entroterra dalla Valle Scrivia a levante (zone C-E): arancione dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, fino alle 18 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte.