Dalle autostrade ai treni, traffico intenso e ritardi causa maltempo

Allerta gialla per neve a Genova mercoledì 23 gennaio 2019. La mattinata si apre con disagi soprattutto per quello che riguarda il nodo autostradale genovese dove stanno cadendo i primi fiocchi.

Neve in Autostrada: tutte le segnalazioni

Autostrade per l'Italia segnala infatti nevicate intense sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 Genova-Savona ed Ovada. D'intesa con la Polizia stradale è stato quindi temporaneamente vietata la circolazione ai mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 Genova-Savona ed il bivio con la diramazione Predosa Bettole. In alternativa ai veicoli provenienti da Gravellona consigliamo di percorrere la Diramazione Predosa Bettole e la A7 in direzione di Genova. Nevischio anche sulla A12 Genova-Livorno tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est, tra Genova Aeroporto e Genova Pegli e sulla A7 tra Isola del Cantone e Genova Ovest.

Code e traffico rallentato, sulla A7, tra Genova Ovest e Bolzaneto e poi cosa in uscita al casello provenendo proprio da Genova.Rallentamenti e coda, infine tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 per traffico intenso.

Aggiornamenti sulla viabilità ordinaria

Per quello che riguarda invece la viabilità cittadina la Polizia Municipale informa che, considerando le condizioni meteorologiche, il traffico risulta abbastanza scorrevole a Genova dove si segnalano solo piccoli rallentamenti tra Sestri Ponente e la strada a mare Guido Rossa e nella zona di Bolzaneto, soprattutto in uscita al casello autostradale.

La situazione dei treni

Sul fronte dei treni nelle prime ore della mattinata si segnala il ritardo di undici minuti del treno regionale 21023 diretto a Brignole da Voltri. In ritardo di qualche minuto anche il regionale 11229 (Savona-Sestri Levante) e il numero 11233 tra Ventimiglia e Sestri Levante. Dieci minuti di ritardo anche per il treno regionale 2181 diretto a Sestri Levante da Milano Centrale.