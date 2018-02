Neve a Genova, regolari bus Amt e corriere Atp

La neve è arrivata, anche copiosa soprattutto nel levante della provincia, ma la prevenzione ha funzionato bene e nessuna delle linee di trasporto su gomma di Atp ha avuto intoppi. Stamane i pendolari diretti in città e gli studenti hanno potuto salire a bordo delle corriere regolarmente. Qualche disagio, peraltro preventivato, ha interessato solo le linee comunali frazionali di Sori e Recco, dove le strade non erano state ripulite.

«Tutti mezzi circolano regolarmente e nessuna corriera ha subito ritardi, almeno fino alle 8.45 di stamane. Tutti i mezzi delle linee collinari e montane montano pneumatici da neve. Ovviamente siamo tutti mobilitati, in pieno accordo con la Città metropolitana, per monitorare la situazione in maniera continua», spiega il presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori.