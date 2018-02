Tregua finita, torna l'allerta neve

La breve tregua concessa dal meteo pare già terminata. La protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo per neve diramata da Arpal secondo le seguenti modalità: gialla su zone A e B (costa e interno) dalle 00.00 alle 23.59 di mercoledì 28 febbraio; gialla su zona D dalle 8.00 alle 23.59 di mercoledì 28 febbraio. Al momento non sono state prese decisioni per quanto riguarda le scuole. A Genova è improbabile si scelga per la chiusura, ma altri Comuni interni potrebbero decidere di tenere gli studenti a casa.

La situazione

Quella trascorsa è stata una notte gelida in Liguria. A testimoniarlo il fatto che nessuna stazione della rete Omirl in tempo reale ha fatto registrare valori minimi superiori allo 0. La temperatura più bassa, registrata a Sanremo, è stata infatti di -0.1. In termini assoluti Poggio Fearza (Imperia) e Piampaludo (Savona) hanno registrato i valori più bassi con -16.3, Montenotte Inferiore (Savona) ha raggiunto -16.1, Monte Settepani (Savona) -15.1. In provincia di Genova -13.3 a Barbagelata, nello spezzino -13.0 a Casoni di Suvero. Ecco altri dati della notte suddivisi per provincia: Imperia: Imperia Osservatorio Meteo Sismico 1.0, Triora -8.7 Savona: Alassio -1.4, Savona Istituto Nautico -3.0, Cairo Montenotte -10.1, Sassello -14.7 Genova: Isoverde -6.7, Busalla -7.9, Chiavari -2.7, Torriglia -9.2, Santo Stefano d’Aveto. Alcuni dati su Genova città: Castellaccio -6.5, Pontedecimo -6.3, Pegli -5.0, Sant’Ilario -4.3, Quezzi -4.0, Centro Funzionale (Foce) -2.3. La Spezia: Levanto -1.6, La Spezia -3.0, Tavarone -8.2, Varese Ligure -4.8. Dopo una mattinata soleggiata, oggi avremo, nel pomeriggio, un aumento della nuvolosità a partire dal Ponente. Non si escludono locali isolate spolverate nevose, in particolare sull'estremo Ponente. Per domani, mercoledì, i modelli previsionali, dalle prime ore della notte, vedono precipitazioni e la possibilità di spolverate lungo la costa (nevicate deboli nelle zone interne di Centro Ponente, localmente moderate in quelle interne dell’estremo Ponente). Saranno possibili locali, deboli accumuli provocati dai fenomeni che potrebbero presentarsi sotto forma di rovesci nevosi. Possibile anche lo sconfinamento dei fenomeni sulla parte occidentale della zona C. Per giovedì la situazione, al momento, vede la previsione di nevicate diffuse a partire da Ponente per tutta la giornata. I fenomeni potranno, però, avere un’evoluzione e una tipologia differente da zona a zona che andrà valutata con gli aggiornamenti di domani.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 27 febbraio

Le temperature diffusamente negative favoriscono gelate su tutte le zone. Possibili locali isolate spolverate nevose, in particolare sulla parte più occidentale di A (probabilità 20%). Permangono condizioni di elevato disagio per freddo.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 28 febbraio

Precipitazioni nevose (anche a carattere di rovescio) dalle prime ore della notte con spolverate sulla costa di AB, nevicate deboli su interno di B e D e fino a moderate sull'interno di A; al mattino non si escludono locali accumuli di qualche centimetro sulla costa di AB (probabilità 30%) e locali spolverate in sconfinamento su parte occidentale di C (probabilità 20%). Venti settentrionali in intensificazione fino a burrasca dal pomeriggio su A, forti in serata su B. Permangono condizioni di elevato disagio per freddo.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 1 marzo

Dalle prime ore della notte nevicate diffuse su tutta la regione a tutte le quote con intensità in prevalenza debole sulla costa, tra moderata e forte nell'interno. I fenomeni si protraggono per l'intera giornata, ma su A e C è previsto un rialzo della quota neve nel corso del pomeriggio. Venti settentrionali di burrasca su ABD con raffiche fino a 80/90 km/h in particolare su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso su A. Condizioni di elevato disagio per freddo acuite dall'intensa ventilazione.

La suddivisione del territorio regionale per zone di allertamento