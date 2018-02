Allerta gialla per neve fra venerdì e sabato

La protezione civile della Liguria ha diffuso l'allerta meteo per neve, diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo, su tutta la Liguria, tranne la parte orientale della regione.

L'allerta è di livello arancio nella zona D, gialla sulle restanti aree, esclusa la costa. Nel dettaglio, sull'interno della zona B, l'allerta gialla scatta alle 18 di venerdì 23 febbraio per terminare sabato alle 18. Sulla zona A (imperiese), allerta gialla nell'interno dalla mezzanotte alle 12 di sabato 23 febbraio 2018. Su D allerta arancione dalle 18 di venerdì alle 12 di sabato, quando il livello scenderà a giallo fino alle 18. Infine allerta gialla su E dalle 18 di venerdì alla mezzanotte di sabato.

La situazione

Dalla serata di venerdì precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso. Su D e sulla parte occidentale di E neve a tutte le quote con quantitativi cumulati moderati su D, deboli su E; nell'interno di B quota neve sui 300m con cumulate deboli. Nella notte tra venerdì e sabato fenomeni in intensificazione su A con quantitativi nevosi fino a moderati sopra i 300m e possibili locali gelate su B. Lenta attenuazione dei fenomeni su A, B e D nel corso del pomeriggio di sabato.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 23 febbraio 2018

Dalla serata precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso. Su D e sulla parte occidentale di E avremo neve a tutte le quote con quantitativi cumulati moderati su D, deboli su E; nell'interno di B la quota neve si manterrà attorno ai 300m con cumulate generalmente deboli. Deboli nevicate a quote collinari anche nell'interno di A e di C e sulla parte orientale di E. Segnaliamo venti da Nord fino a 60-70km/h con raffiche oltre i 100km/h sui crinali; disagio per freddo su D ed E e localmente nell'interno di A, B e C. Mare localmente agitato a Ponente.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 24 febbraio 2018

Dalla notte ed in mattinata precipitazioni diffuse a carattere nevoso con quantitativi moderati a tutte le quote su D e sopra i 300m nell'interno di A; quantitativi deboli sopra i 300m su B dove non escludiamo locali gelate; spolverate nevose sulla parte occidentale di E. Lenta attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Venti da Nord 60-70km/h con raffiche oltre i 100km/h e condizioni di disagio per freddo soprattutto su D.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 25 febbraio 2018

Brusca e decisa diminuzione delle temperature, accompagnata da venti forti e rafficati da Nord. Conseguente aumento del disagio per freddo soprattutto nell'entroterra e gelate diffuse su tutte le zone. In mattinata bassa probabilità (circa 20%) di precipitazioni residue che sulle coste potrebbero concretizzarsi in locali spolverate nevose.

La suddivisione del territorio regionale per zone di allertamento