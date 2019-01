Allerta neve: primi fiocchi tra costa ed entroterra

Allerta meteo gialla per neve a Genova e in Liguria mercoledì 23 gennaio 2019 tra le ore 6 e le 23.59. I primi fiocchi sono caduti soprattutto nei quartieri collinari, sulle alture e nell'entroterra soprattutto nella zona della Valle Stura. Nevicate nel corso della mattinata sono state segnalate nevicate anche sul Passo del Turchino, a Torriglia, Serra Riccò, Sant'Olcese, Pontedecimo, Murta, Certosa, Bolzaneto, Begato e anche in Valbisagno. Nella zona di Sampierdarena, Cornigliano e in piazza Manin invece è stata segnalata acqua mista a nevischio. Primi fiocchi anche sul ponente di Genova in zona Voltri e al casello di Genova Aeroporto.

In autostrada fiocchi di neve su tutto il nodo genovese, soprattutto sulla A12 tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est, tra Genova Aeroporto e Genova Pegli e sulla A7 tra Isola del Cantone e Genova Ovest. Nevicate più intense invece sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 Genova-Savona ed Ovada dove è stata temporaneamente vietata la circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate.