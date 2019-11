Allerta meteo: forti piogge, frane e traffico in tilt

Risveglio bagnato per Genova e la Liguria. Quasi tutta la regione (esclusa solo la parte occidentale) è in allerta meteo fino alle 15 di oggi, ma in mattinata è atteso un nuovo bollettino di Arpal con le ultime previsioni meteo e non è escluso un prolungamento dell'allerta. A parte mercoledì, tutta la settimana dovrebbe essere caratterizzata da precipitazioni.

La situazione rilevata da Arpal alle ore 6

I rovesci più intensi, finora, sono rimasti confinati in mare, mentre sulla terraferma al massimo l'intensità oraria è stata moderata: 18.6 mm/1h a Montagna (SV), 16.2 mm/1h a Fiorino. Le cumulate più elevate delle ultime sei ore sono state proprio a Fiorino (55 mm) e Montagna (52mm), località seguite da Mele (51 mm), Mignanego (45 mm), Carpe (42 mm).

Solo neve sopra gli 800 metri: a Settepani (Sv) da ieri sono caduti 47 cm, per un'altezza complessiva di 88 cm; a Urbe Vara Superiore 24 cm; a Verdeggia 14 cm. Neve anche sulle cime della Val d'Aveto e immediatamente al di là del confine piemontese: una decina abbondante di centimetri alle Capanne di Marcarolo e mezzo metro a Limone, dove il manto bianco ha raggiunto il metro di neve.

Molto forti i venti: a Fontana Fresca sopra Sori raffica a 108 km/h. Scarse al momento le fulminazioni.

Scuole aperte a Genova e altri provvedimenti

A Genova il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito alle 5.30 di oggi, martedi 19 novembre, e dopo un'attenta valutazione dei bollettini meteo il Comune ha deciso di mantenere regolarmente aperte le scuole nella giornata di oggi. Scuole chiuse invece in molti altri comuni della provincia.

Chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi. Chiuse anche le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto. Divieto di transito per moto e telonati sulla sopraelevata a causa del forte vento.

Per quanto riguarda la Metropolitana, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova e sarà attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova 800 177797.

Strade e autostrade

Traffico congestionato e code sia in città che sul nodo autostradale. In particolare si segnalano disagi a Genova in val Bisagno e val Polcevera verso il centro e in sopraelevata. Code in uscita al casello di Bolzaneto e traffico rallentato sull'A7 in direzione del capoluogo ligure fra Genova Est e bivio A12/A7.