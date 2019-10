Allerta rossa tra domenica sera e lunedì: scuole chiuse

Il temuto peggioramento sta per arrivare sulla nostra Regione e in particolare sulla zona centrale della Liguria. La Protezione Civile e Arpal hanno diramato allerta meteo rossa sulla zona B e D dalle 20 della serata di oggi, domenica 20 ottobre, alle 15 della giornata di domani, lunedì 21 ottobre.

Dalle 15,01 di lunedì, l'allerta tornerà ad essere arancione fino alle 23,59.

Le scuole, con allerta rossa, lunedì rimarranno chiuse.

Si prospetta dunque un peggioramento importante, come avevamo scritto fin dalle prime ore della giornata, tra questa sera e domani.

«L'allerta si annuncia impegnativa e impattante»

Domenica, all'ora di pranzo, è stato fatto il punto della situazione in Regione con l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone: «La pausa di queste ore è molto importante perché ci consente di avere un po' di respiro - ha fatto sapere -. Poi, le prime piogge significative le aspettiamo a partire dalla serata. Questa allerta si annuncia molto impegnativa e impattante. Fino alle 15 di domani non termina la rossa, poi ci sarà un degradamento di colore ma seguiamo con attenzione gli effetti idrogeologici perché possono continuare con il tempo. Oggi teniamo elevatissima l'attenzione perché l'allerta arancione e rossa significa che dobbiamo prestare grande cautela».

Le previsioni di Arpal

OGGI, DOMENICA 20 OTTOBRE

Aumento dell'instabilità per l'intensificazione dei flussi umidi meridionali. Piogge diffuse con intensità forte e cumulate fino ad elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Vento di burrasca con raffiche fino a 80 km/h su BCE, forte su D. Mare localmente agitato su BC per onda da sud-est, in calo dalla serata

DOMANI, LUNEDI' 21 OTTOBRE

Continua la fase instabile e perturbata con piogge diffuse di intensità forte e cumulate tra significative ed elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti forti da sud/sud-est con raffiche fino a 60-70 km/h su BCDE.

DOPODOMANI, MARTEDI' 22 OTTOBRE

Residue precipitazioni nelle prime ore del mattino, più probabili su BDE e in attenuazione durante la mattinata. Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70 km/h su A e parti occidentali di B e D.