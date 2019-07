Meteo, Genova affronta l'allerta arancione: gli aggiornamenti

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio è ufficialmente scattata l'allerta arancione emanata dalla Protezione Civile fino alle 14.59 di lunedì 15 luglio, successivamente scenderà a gialla fino alle ore 18.

Allerta meteo arancione: gli aggiornamento di Arpal

Nel primo aggiornamnento fornito, intorno alle ore 8, i tecnici di Arpal hanno spiegato che durante la notte la regione è stata interessata da piogge sparse a carattere di rovescio debole o moderato. Gli episodi più intensi si sono manifestati sul Golfo Ligure accompagnati da numerose fulminazioni. I livelli nelle sezioni strumentate non hanno avuto innalzamenti significativi. Permangono condizioni di instabilità che al momento stanno favorendo lo sviluppo di alcune celle temporalesche sul Golfo e sulla costa del Ponente Ligure.

Ulteriore aggiornamento è arrivato intorno alle 10.30, con Arpal che ha spiegato: " Una struttura temporalesca importante e organizzata si trova in mare, davanti alle coste del centro Ponente regionale. Al momento le precipitazioni, generalmente deboli, localmente moderate, interessano tutta la regione, tranne l'imperiese. Si sono registrate finora cumulate orarie moderate, localmente forti (41.4 millimetri ad Albenga Molino Branca, 32.4 a Montagna nel comune di Quiliano). I venti sono orientati dai quadranti settentrionali deboli o moderati con rinforzi e raffiche sui crinali (103 km/h a Poggio Fearza)".

Allerta meteo, le disposizioni del Coc

Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di domenica e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Nel dettaglio, è stato deciso il potenziamento del presidio territoriale della Polizia municipale con quattro pattuglie dedicate al monitoraggio dei rivi, che vanno ad aggiungersi al servizio di ulteriori quattro pattuglie per il turno notturno, nonché alle pattuglie previste per i servizi per mattutino e pomeridiano.

Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione. Allertate anche le squadre di volontari di protezione civile.

Per quanto riguarda la Metropolitana, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi e i Magazzini di via Oristano. Chiuse anche le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

Allerta meteo, la suddivisione delle zone

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia