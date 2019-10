Maltempo e viabilità: la situazione di strade, autostrade e treni

La Liguria è entrata in allerta arancione a mezzanotte, e ci resterà sino alle 18 di giovedì 24 ottobre. La pioggia ha iniziato a cadere sulla regione in nottata, bersagliando i territori che ancora fanno i conti con i danni causati dalla pesantissima ondata di maltempo di lunedì, e sul capoluogo ligure in mattinata, senza provocare fortunatamente grossi disagi.

Il traffico, però, ne ha prevedibilmente risentito. Code, infatti, si sono registrate sin dalle prime ore della mattinata in Sopraelevata e in corso Europa a causa della pioggia e del numero di auto su strada, in più qualche incidente ha complicato la situazione.

Uno si è verificato intorno alle 8.35 in corso Firenze, uno scooterista scivolato sull'asfalto bagnato: non è rimasto ferito, ma il traffico ha subito rallentamenti. Altri rallentamenti in via Maritano per la caduta di un passeggero sul bus, dovuta forse a una frenata più brusca, e conseguente stop del mezzo.

Allerta meteo, come si viaggia in autostrada

In autostrada qualche coda e rallentamenti dovuti alla pioggia, e alcuni incidenti che hanno aggravato la situazione, in particolare sull'A26, tra Ovasa e Masone in direzione Voltri, dove due mezzi pesanti si sono tamponati e dove poco dopo le 8 si è creata una coda di circa 5 km.

Sull’A7 coda in uscita a Bolzaneto, poco prima delle 8, provenendo da Genova, e coda al bivio con l’A12, e altri rallentamenti tra Bolzaneto e Busalla, direzione Milano, dopo che un mezzo pesante ha perso parte del carico.

Sull’A10, code tra Pegli e Aeroporto e tra Varazze e Celle Ligure per un incidente.

Allerta meteo: situazione strade in provincia di Genova

Sulle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova, invece, alle 7.45 di giovedì mattina la situazione generale era la seguente:

- Ponente (SP66 di Sciarborasca e SP78 di Lerca): strade tutte percorribili.

- Valle Stura (compreso Val d'Orba): senso unico alternato sulla SP 41 di Tiglieto.

- Alta Val Polcevera: strade tutte percorribili.

- Bassa Val Polcevera: senso unico alternato sulla SP 51 di Livellato al km 2+100 sulla SP 52 del Santuario di N.S. della Guardia al km 2+500 per movimenti franosi a valle.Tutte le altre strade percorribili per sede stradale intera.

- Valle Scrivia: senso Unico Alternato sulla SP 46 di Montessoro

- Val Trebbia: strade tutte percorribili.

- Val Bisagno: strade tutte percorribili.

- Val d'Aveto: strade tutte percorribili.

- Val Graveglia e Sturla: strade tutte percorribili.

- Val Fontanabuona: senso unico alternato sulla SP 23 della Scoglina al km 7+000. Senso unico alternato a vista sulla SP 77 di Lumarzo km 0+100. Le altre strade tutte percorribili.

- Golfo Paradiso: strade tutte percorribili.

- Tigullio: strade tutte percorribili.

- Val Petronio: strade tutte percorribili.

- Levante (Moneglia): strade tutte percorribili.

Allerta meteo, la situazione dei treni

Anche il traffico ferroviario non ha subito particolari disagi, eccezion fatta per la Genova - Ovada - Acqui, che resta ancora chiusa dopo l’alluvione di lunedì e per cui ancora non si prevede il ripristino.

I pendolari delle valli Stura e Orba, dunque, sono costretti a fare ricorso al servizio di autobus sostitutivi organizzato da Trenitalia.