Allerta meteo: forti piogge, alberi abbattuti, frane, disagi viabilità e persone soccorse

Forti piogge si stanno abbattendo in queste ore su tutta la Liguria, e sono tante le segnalazioni che riguardano i primi danni di questa nuova ondata di maltempo che potrebbe durare - e anzi, peggiorare - per più giorni.

La situazione dell'allerta meteo

Ricordiamo che secondo gli ultimi aggiornamenti, per tutta la giornata di oggi (sabato 19 ottobre 2019) è stata diramata l'allerta gialla su tutta la Liguria. Si attende però un nuovo peggioramento, dunque è indispensabile seguire i bollettini meteo delle prossime ore.

Danni sul territorio

Per quanto riguarda la situazione del maltempo, il territorio tra Genova e Savona è saturo dalle precipitazioni di inizio settimana e i corsi d'acqua si gonfiano molto in fretta, com'è successo ieri (venerdì 18 ottobre) a Voltri, quando via Ovada è stata allagata.

Limet, il centro meteo ligure, riporta una stima dei danni registrati fin dalle prime ore di oggi, in cui già molte sono state le chiamate al 112 per chiedere aiuto: in particolare è caduto un albero sulla statale 45 in località Trapena, nel comune di Bargagli, e si viaggia a senso unico alternato. Anche nel quartiere genovese di Palmaro sono caduti alcuni alberi, in via alle Sorgenti Sulfuree. In entrambi i casi, Vigili del Fuoco sul posto.

In via Trensasco, in Valbisagno (San Gottardo) si è invece abbattuta una frana, e la strada è parzialmente chiusa.

Due persone sono invece state soccorse a bordo delle loro auto in due sottopassi che si stavano allagando, in via Budulli (San Quirico) e in via Ronchi (Multedo). Anche qui, a causa degli allagamenti - che riguardano in particolare i sottopassaggi - la viabilità è stata modificata.

Si segnalano anche disagi in zona Sant'Olcese-Serra Riccò.

Sempre secondo Limet, le precipitazioni sono poco organizzate ma via via più pesanti, su un terreno sempre più impermeabile, con la linea di convergenza che ha già scelto il suo target, ovvero il settore centrale della Liguria, tra Varazze e il Tigullio.

Treni

Per l'allagamento della sede ferroviaria dovuto alle avverse condizioni meteo in atto sulla regione, e che ha reso indisponibile un binario, la circolazione fra Genova Voltri e Cogoleto (linea Savona - Genova) è rallentata fino a 20 minuti.

Rallentamenti anche sulla Genova - Busalla per l'allagamento del sottopasso di Pontedecimo e la conseguente possibilità di utilizzare solo il primo binario.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono presenti nei punti critici per gestire le anormalità in atto e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.

Autostrade

Si segnalano rallentamenti per forte pioggia sopratutto sulla A7 tra Serravalle Scrivia e Genova Ovest.