Breve tregua dal maltempo, domenica torna l'allerta

È destinata a durare poco la tregua del maltempo in Liguria: dopo tre giorni di sole, domenica 1 dicembre torna la pioggia su tutta la regione, e la Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di allerta meteo gialla.

La nuova perturbazione segna di fatto l’ingresso, dal punto di vista meteorologico, nell’inverno (per convenzione stabilito nel 1 dicembre) e porterà con sé piogge diffuse, rovesci e anche temporali su un terreno che, in molte zone della regione è a un livello di saturazione completo.

Allerta meteo domenica 1 dicembre: orari e zone

- Centro ponente (ZONE A, B, D, bacini piccoli e medi): gialla dalle 8 alle 24 di domenica 1 dicembre, per i bacini grandi di A e di D gialla dalle 10 alle 24

- Entroterra di centro levante (ZONA E, bacini piccoli e medi): gialla dalle 8 alle 24 di domenica 1 dicembre. Per i bacini grandi gialla dalle 11 alle 24

- Levante (ZONA C, bacini piccoli e medi): gialla dalle 12 alle 24 di domenica 1 dicembre- Per i bacini grandi gialla dalle 15 alle 24.

Meteo Liguria, le previsioni

La fase perturbata, fa sapere Arpal, proseguirà anche nelle prime ore di lunedì 2 dicembre, e domenica mattina i modelli verranno nuovamente valutati per decidere l’evoluzione dell’avviso di allerta.

Tra la notte e la mattinata di domenica arriveranno le prime precipitazioni che saranno inizialmente tra deboli e moderate, ma persistenti e localmente anche a carattere di rovescio. I fenomeni interesseranno dapprima il centro Ponente estendendosi, dal pomeriggio, al centro Levante: qui sarà presente maggiore instabilità e, dunque, si avrà la possibilità di temporali localmente anche forti. Nelle zone interne di centro Ponente (zona D) saranno possibili dalla sera di domenica anche fenomeni nevosi a quote superiori ai 400-500 metri. Da segnalare il rinforzo dei venti, settentrionali con raffiche di burrasca sul centro Ponente, da libeccio sul centro Levante.

Previsioni meteo domenica 1 dicembre

L'ingresso di un sistema frontale sul Mediterraneo espone nuovamente la Liguria al richiamo di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali. Fin dal mattino piogge diffuse di intensità debole/moderata ma persistenti, in progressiva estensione da ABD verso CE; cumulate localmente elevate per effetto dell'orografia o per locale convergenza con correnti

settentrionali (in particolare su B). Bassa probabilità di temporali forti. Venti tra forti e burrasca da Nord su ABD, da Sud-Est su CE. Possibili deboli nevicate su D fino ai 400-500 m.

Previsioni meteo lunedì 2 dicembre

Fino a metà giornata ancora deboli piogge residue, in esaurimento nel corso della mattinata su AD, successivamente anche su BCE. Bassa probabilità di temporali forti su C. In serata nuovo rinforzo dei venti da Nord, Nord-Ovest fino a forti su BD, locali raffiche di burrasca.

Allerta meteo Liguria, la suddivisione in zone

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

