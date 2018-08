Allerta gialla: pioggia e temporali in arrivo

Cessata ufficialmente domenica l'ondata di calore che ha stretto la Liguria in una morsa per 10 giorni, torna il maltempo sulla regione. La Protezione Civile ha diffuso l’allerta meteo gialla per temporali, per i bacini piccoli e medi, emanata da Arpal con i seguenti orari:

- ZONA A – D: dalle 16 alle 00 di oggi, lunedì 13 agosto

- ZONA B – C – E: dalle 21 di oggi, lunedì 13 agosto, alle 18 di domani, martedì 14 agosto

La situazione:

Nella mattinata le prime precipitazioni sono già cadute sul territorio regionale (12.6 mm/15 minuti a Rocchetta Nervina e 10.4mm/15minuti a Genova Pegli) e alcune trombe marine hanno interessato il mar ligure di centro-ponente; la perturbazione in arrivo dalla Francia che attraverserà anche la nostra regione a partire dal pomeriggio inizia a interessare l’estremo ponente ligure. Il passaggio perturbato è accompagnato da una spiccata instabilità, che localmente potrà dare luogo a temporali anche forti, e venti in intensificazione, con raffiche sul ponente fino a 60 km/h. Nella giornata di domani lento esaurimento dei fenomeni, che riguarderanno ancora soprattutto il centro levante, e graduale miglioramento a partire da ponente.

Le previsioni:

OGGI, lunedì 13 agosto 2018: Condizioni di spiccata instabilità per il passaggio di un sistema perturbato che a partire dal pomeriggio attraversa la regione. Precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti interesseranno dapprima AD (con cumulate significative) in successiva estensione a tutta la regione. Venti in intensificazione da Sud Ovest con raffiche fino 50-60 km/h sui capi esposti di A, localmente forti fino 40-50 km/h su AB. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo a causa degli alti valori di umidità.

DOMANI, martedì 14 agosto 2018: Ancora condizioni di instabilità associate a precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti e cumulate significative su BCE, bassa probabilità di temporali forti su A-D. I fenomeni precipitativi saranno in attenuazione dal tardo pomeriggio.

DOPODOMANI, mercoledì 15 agosto 2018: Nulla da segnalare.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

