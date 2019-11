Allerta meteo, fulmine spegne la Lanterna. Neve e frane nell'entroterra

Genova al buio senza il suo faro, spento a causa del maltempo: nella tempesta che si è scatenata giovedì notte, a poche ore dall’entrata in vigore dell’allerta meteo arancione, un fulmine ha colpito il simbolo di Genova, spegnendolo. E se in città si facevano i conti con la pioggia torrenziale e i temporali, nell’entroterra e sulle alture il maltempo ha portato neve e frane.

La situazione più grave, dal punto di vista della viabilità, sulla SP 13, a Creto, all’altezza della cosiddetta “curva del perdono”, dove si è verificata una grossa frana che ha interrotto la strada. In Valle Stura e Val d'Orba sono stati sgomberi neve sulla SP 69 di Capanne di Marcarolo, SP 41 di Tiglieto, SP 64 di Acquabianca e SP 76 di Olbicella. In mattinata le strade erano tutte percorribili.

In Val Fontanabuona, sulla SP 19 di Lumarzo, si è verificato uno smottamento al Km 5.00. A Moneglua traffico a senso unico alternato per movimento franoso su SP68 dal km 4+200 al 4+300 ca.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti, parecchi gli allagamenti, nuovamente in via Carnia, a Rivarolo, nel sottopasso di via Brin, a Certosa, e in quello di via San Quirico. In via Ariosto, a Certosa, un fulmine ha colpito un tombino creando una voragine nell’asfalto e costringendo la Locale a transennare l’area.

A Genova le scuole sono tutte regolarmente aperte, in provincia chiuse solo quelle di Bargagli e Davagna. I centri operativi regionali e comunali sono rimasti aperti tutta la notte, e lo resteranno per tutta la durata dell'allerta, diramati per Genova avvisi per forte vento di burrasca e mareggiate intense (qui le disposizioni del Comune)

Allerta meteo, la situazione dei trasporti

In autostrada, dove nella notte è arrivata anche la neve in certi punti, intorno alle 7 si circolava con forti rallentamenti sull’A26 tra Ovada e Masone per un veicolo in avaria. Code anche sull’A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso, sull’A12 si sono verificati allagamenti tra Recco e Nervi. Code anche in città, in Valbisagno e in Valpolcevera, chiusa l’Aurelia tra Arenzano e Voltri come previsto in allerta arancione.

Per quanto riguarda i treni, ritardi si sono registrati ieri sera sulla linea Genova - Acqui Terme per un fulmine che ha colpito un passaggio a livello fra Genova Granara e Genova Acquasanta.

Allerta meteo, situazione e previsioni per le prossime ore

Intorno alle 7, dopo una nottata di forti temporali, le ultime deboli precipitazioni si sono verificate nel territorio spezzino; valori fra moderati e forti si sono registrati nel territorio toscano immediatamente al di là del confine regionale (33 mm a Parana), ma nel complesso il fronte è passato senza far registrare particolari danni.

«Abbiamo avuto problemi alla viabilità soprattutto sulle provinciali della val Bormida, dove stiamo facendo un po’ di interventi per la neve: in certi casi sono caduti anche 15 centimetri - spiega l'assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - stanno cercando di liberare la strada dagli alberi caduti a causa della neve, stiamo anche aspettando che si alzino un po' le temperature. Per quanto riguarda la pioggia, sono caduti circa 100 millimetri di pioggia soprattutto sul centro della regione, il fronte si è spostato poi verso levante, incontrando venti caldi da sud che hanno causato temporali e forti raffiche. A Fontana Fresca l’anemometro ha raggiunto i 180.4 km/h, a Casoni di Suvero i 165.2 km/h. Per la giornata di sabato non prevediamo particolari criticità, ,ma domenica pioverà, e stiamo valutando i modelli per eventualmente emettere una nuova allerta tra domenica e lunedì».

Il vento sta condizionando anche le temperature, più elevate a levante a causa dello scirocco: queste le minime in costa, con Imperia 8.5, Savona 4.9, Genova 8.8 e La Spezia 13.5. Minima assoluta a Poggio Fearza con -2.6.