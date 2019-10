Maltempo, l'allerta passa ad arancione ma viene prolungata

Il maltempo continua a bersagliare la Liguria, e dopo il breve e violento passaggio temporalesco tra la notte di domenica e il primo mattino di lunedì, la Protezione Civile Regionale ha deciso, sulla base delle previsioni, di declassare l’allerta rossa ad arancione a partire dalle 13, prolungandola però sino alla giornata di domani con livello giallo.

Nel dettaglio, dunque, nelle prossime ore lo scenario si evolverà in questo modo:

- Zone B, D, E (centro ponente e bacini padani di levante): arancione dalle 13 sino alla mezzanotte, poi gialla dino alle 8 di martedì 22 ottobre

- Zona C: gialla dalle 13 di lunedì sino alle 8 dimartedì

- Zona A: verde

L’annuncio è arrivato intorno alle 12.30, durante il punto stampa cui hanno partecipato il governatore ligure Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, e l’assessore regionale alla Protezione Civile: l’allerta è stata declassata ad arancione, hanno spiegato da Arpal, perché non sono previste piogge diffuse su tutto il territorio, ma intensi temporali su zone più ristrette.

L’allerta arancione, va ricordato, è il massimo grado per questo tipo di fenomeni, e prefigura un livello di attenzione e di potenziale rischio per il singolo cittadino identico a quello dell’allerta rossa per piogge diffuse. Rispetto alle valutazioni di domenica, le ultime uscite modellistiche hanno ridotto l’estensione del territorio interessato dalle precipitazioni più intense, ma non cambiano gli elementi che potrebbero innescare questo tipo di eventi.

Allerta meteo Genova, Toti: «Il rischio non è diminuito, massima attenzione ai modelli»

«Ci aspettiamo precipitazioni per tutta la giornata, non diffusa e persistente, ma con improvvisi e violenti scarichi - spiegano da Arpal - Il passaggio della perturbazione sarà lungo, ma la cosa positiva è che le precipitazione dovrebbero essere, per quanto intense, molto rapide».

«Il rischio non è calato da ogni parte - ha sottolineato il governatore Toti - Il declassamento vuole dire solo che riteniamo che la perturbazione possa investire zone più limitate. Non ci aspettiamo piogge diffuse, ma sono possibili precipitazioni violente in un’area più ristretta ed è per questo che si passa ad arancione. Noi però non abbassiamo la guardia per le prossime otto ore, e stasera valuteremo l'evoluzione della situazione».

Allerta meteo Genova, il sindaco: «Martedì scuole aperte a meno di situazioni particolari»

Sulla questione scuole, chiuse lunedì a Genova come previsto in caso di allerta rossa, il sindaco Bucci si è rivolto direttamente ai genitori: «Ai genovesi dico: prima di portare i bambini e i ragazzi a scuola aspettate le informazioni e le comunicazioni ufficiali. Al momento riteniamo che domani, in allerta gialla, gli istituti saranno regolarmente aperti, ma siamo pronti a prendere decisioni dell'ultimo minuto in caso di necessità. In casi di allerta arancione o rossa dobbiamo lavorare municipio per municipio, non possiamo danneggiare tutti se il problema è solo in alcune zone, faremo un lavoro chirurgico. Alle 18 arriverà il muovo modello, se a mezzanotte scatterà come previsto l'allerta gialla non si pone problema»

Bucci ha aggiunto che in serata, comunque, verrà inviato un messaggio ai dirigenti scolastici con le indicazioni per martedì mattina. Le situazioni più problematiche riguardano alcuni istituti del ponente genovese che, in caso di allerta arancione, restano comunque chiuse. Bucci ha quindi confermato che il passaggio della cellula temporalesca sulla città non ha causato particolari problemi, a parte tre frane: la peggiore a Carpenara, sulla strada che porta a San Carlo di Cese, frazione rimasta di fatto semi-isolata.

«Siamo già sul posto con i rocciatori - ha detto il sindaco - ci sono già i new jersey pronti per riaprire a senso unico alternato, se ce la facciamo entro stasera, sennò domani. Abbiamo avuto altre frane in via Rubens e in via Costa Derca, per un totale di 4 evacuati. Questa è la situazione adesso, è vero che l’allerta rossa termina, rimane però la possibilità che vi sia un notevole scarico d’acqua sul territorio del Comune di Genova, dunque manterremo tutte le pattuglie per il controllo dei fiumi per avere dati sull’ingrossamento sino a domani mattina alle 6. Vogliamo essere pronti nel caso in cui si superasse il livello di allerta dei torrenti, e nel caso andare in allarme e chiudere completamente il territorio interessato in meno di mezz’ora. Tutte le altre misure previste per l’allerta rossa decadono in favore di quelle per l’allerta arancione».