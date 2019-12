Allerta finita, il bilancio dei danni. Camion verso il porto, traffico nel caos

Liguria ormai oltre l'allerta rossa che l'ha paralizzata per una giornata intera, quella di venerdì 20 dicembre, e sabato si contano i danni causati dal maltempo.

Ancora una volta i problemi più grossi sono stati causati dal terreno zuppo e dalle frane: la più grave quella a Badalucco, dove sei famiglie sono sfollate, ma anche a Rapallo, in frazione Chignero, alcune famiglie sono isolate dal punto di vista della viabilità e si sta lavorando per restituire loro la strada. Nel Tigullio l'allerta resta gialla sino alle 11 di sabato mattina.

A Genova, dove non si sono registrati particolari problemi se non per alberi e cartelli pericolanti e tetti scoperchiati dal forte vento, i disagi maggiori legati, sabato mattina, alla ripresa delle attività in porto, fermo per lo sciopero dei lavoratori in caso di allerta rossa.

Dalle prime ore di sabato, l'ultimo prima di Natale, decine di camion e tir diretti in porto hanno invaso l'autostrada , con conseguente traffico paralizzato anche all'uscita del casello di Genova Ovest, sull'Elicoidale e in lungomare Canepa. Code anche tra il casello di Genova est e il bivio con l'A7 Milano-Genova, e all'uscita del casello di Pra'.

Intorno alle 7 proprio in A10 si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Aeroporto e Pegli, una donna di circa 30 anni è rimasta ferita in modo lieve e il traffico ha subito qualche rallentamento.

Dal punto di vista meteo, la pioggia ha continuato a cadere sulla città e la regione a anche nelle prime ore di sabato per poi lasciare spazio al sole e al cielo azzurro: «Sull'intero territorio regionale sono riprese piogge diffuse d'intensità debole sul Centro-Ponente, inizialmente debole, nell'ultima ora moderata anche a carattere di rovescio sul Levante, dove le cumulate nelle ultime 12 ore hanno raggiunto valori elevati - fa sapere Arpal intorno alle 8 - I livelli idrometrici sulle sezioni strumentate risultano al momento tutti sotto i livelli di guardia».