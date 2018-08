L'allerta meteo diventa arancione, peggioramento in arrivo

Cambia così l’allerta meteo per temporali diramata da Arpal e diffusa da Protezione Civile regionale:

- Zona A – D: gialla per temporali dalle 16 alle 00 di oggi, lunedì 13 agosto

- Zona B – C – E: arancione per temporali (bacini piccoli e medi) e gialla per temporali (bacini grandi) dalle 21 di oggi, lunedì 13 AGOSTO, alle 15 di domani, martedì 14 agosto;

Gialla per temporali (bacini piccoli e medi) dalle 15 alle 18 di domani, martedì 14 agosto.

La situazione e le previsioni

Le uscite modellistiche del pomeriggio confermano il quadro previsionale, con l’approssimarsi di una perturbazione atlantica, che determina una spiccata instabilità su tutta la Liguria. In particolare, dalla serata e soprattutto sul centro levante, potrebbero verificarsi temporali anche forti, organizzati e persistenti, caratteristiche tali da innalzare il livello di allerta all’arancione, il grado più elevato di allertamento per questo tipo di evento meteorologico.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico aggiornato lunedì pomeriggio:

OGGI, lunedì 13 agosto 2018: Condizioni di spiccata instabilità per il passaggio di un sistema perturbato che a partire dal pomeriggio attraversa la regione. Precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti o organizzati su AD (con cumulate significative). Successiva estensione a BCE con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti. Venti in intensificazione da Sud Ovest con raffiche fino 50-60 km/h sui capi esposti di A, localmente forti fino 40-50 km/h su AB. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo.

DOMANI, martedì 14 agosto 2018: Ancora condizioni di instabilità associate a precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti su AD. I fenomeni precipitativi saranno in attenuazione dal tardo pomeriggio.

DOPODOMANI, mercoledì 15 agosto 2018: Nulla da segnalare.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

