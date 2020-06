Meteo: nuova perturbazione, torna l'allerta

Continua la fase di forte instabilità sulla Liguria; un nuovo peggioramento è, infatti, previsto dalla serata di oggi, lunedì 8 giugno. Arpal ha, dunque, emanato l'allerta gialla per temporali, che interesserà tutta la regione con l'eccezione della zona più a ponente (ovvero la zona A). Scatterà alle 00.00 di martedì 9 giugno per concludersi alle 12 sempre di martedì 9 giugno. L'allerta coinvolge i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

Tra la serata di ieri, domenica 7 e la scorsa notte, forti fenomeni temporaleschi si sono registrati in particolare sul settore centrale della regione. Dalla mezzanotte queste le cumulate più elevate: Genova Begato (stazione comunale) 61.2 millimetri, Pontedecimo 53.4, Genova Geirato 49. Sulle 24 ore (fino alle 8 di oggi), 203 millimetri sono caduti a Isoverde (Campomorone), 190 a Genova Pontedecimo, 180 a Monte Pennello (Genova), 176 a Mele (Genova) 135 a Campo Ligure (Genova). Le cumulate orarie massime: 77 millimetri a Genova Pontedecimo, 74 a Campo Ligure.

Dalla serata di oggi, lunedì 8 giugno, le condizioni meteo saranno nuovamente in peggioramento sulla nostra regione. Torneranno, dunque, le piogge, con i fenomeni che diverranno più intensi tra la tarda serata e le prime ore della notte; l’accentuazione dell’instabilità favorirà rovesci e temporali anche forti, più probabili sul settore centrale della regione. Questa fase instabile che sta caratterizzando in Liguria, la prima decade dell’estate meteorologica 2020, sembra destinata a proseguire anche nella giornata di dopodomani, mercoledì 9 giugno.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 8 giugno 2020

La formazione di un minimo chiuso in quota in lento movimento verso Est mantiene condizioni di instabilità associate a piogge sparse di intensità generalmente debole o moderata, più probabili nell'interno e sui versanti padani. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

Previsioni meteo Genova e Liguria martedì 9 giugno 2020

La Liguria continua a trovarsi nell'occlusione di un sistema frontale con minimo al suolo centrato sul Golfo. Il richiamo di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali determina un ulteriore aumento dell'instabilità con alta probabilità di temporali forti, soprattutto sul settore centrale della regione.

Previsioni meteo Genova e Liguria mercoledì 10 giugno 2020

Permane una circolazione depressionaria sul Mar Ligure in lento spostamento verso Est nel corso della giornata. Si attendono piogge diffuse soprattutto su BCDE con maggior persistenza dei fenomeni su C dove le cumulate risulteranno significative. Possibili fenomeni temporaleschi localmente forti.

La suddivisione in zone del territorio regionale