Pioggia e mareggiate, prolungata l'allerta sulla regione

Resta nuvoloso il cielo sulla Liguria, e in attesa delle piogge previste per le prossime ore anche sul capoluogo, la Protezione Civile Regionale ha deciso di prolungare l’allerta meteo diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo.

Le zone e le modalità di allerta

Il primo avviso, diffuso nella giornata di domenica, prevedeva infatti uno stato di allerta gialla dalle 12 alle 23.50 di lunedì 8 gennaio su gran parte della regione, eccezion fatta per la zona A, dove vige invece l’allerta arancione. Nella mattinata di lunedì, come già anticipato, l’allerta è stata prolungata a martedì 9 gennaio con le seguenti modalità:

Zona A: allerta gialla su tutti i bacini dalle 12 di lunedì 8 sino alle 12 di martedì 9 gennaio;

Zona B: allerta gialla su tutti i bacini dalle 12 di lunedì 8 sino alle 12 di martedì 9 gennaio;

Zona C: allerta gialla su bacini piccoli e medi dalle 18 di lunedì 8 alle 8 di martedì 9 gennaio. Criticità verde sui bacini grandi;

Zona D: allerta gialla su tutti i bacini dalle 12 di lunedì 8 sino alle 12 di martedì 9 gennaio;

Zona E: allerta gialla su bacini piccoli e medi dalle 18 di lunedì 8 alle 8 di martedì 9 gennaio. Criticità verde sui bacini grandi;

Il dettaglio delle zone di allertamento del territorio ligure

A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

La situazione e le previsioni meteo

Stando ai dati raccolti da Arpal, lunedì mattina le precipitazioni attese sul Ponente della regione come persistenti, finora, hanno determinato cumulate di 14.2 millimetri a Verdeggia nell’imperiese e di 10.2 a Calizzano (Savona, dati delle ore 11.15). I valori di pioggia cumulati sul lungo periodo risultano, dunque, meno rilevanti rispetto a quanto previsto soprattutto per quanto riguarda la zona A. Resta, invece, alto il rischio di temporali forti su tutta la regione; il periodo più instabile, legato al passaggio del fronte vero e proprio, è atteso tra la sera e la prossima notte. Le precipitazioni proseguiranno, in modo meno intenso, anche nella giornata di domani. Da segnalare anche un aumento del moto ondoso fino a molto mosso o solo localmente agitato mentre in giornata i venti rinforzeranno fino a forti con raffiche di burrasca (in serata da Sud Est, poi da Sud Sud Ovest).

Lunedì 8 gennaio: L'arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo Occidentale è associato a piogge e temporali in intensificazione dal pomeriggio con cumulate tra significative ed elevate e intensità fino a forti su ABD. Alta probabilità di temporali forti e organizzati su ABCDE. Venti in rinforzo fino a forti dai quadranti meridionali su BCE con raffiche di burrasca (80-90 km/h) in serata, inizialmente moderati o forti settentrionali su AD in rotazione dai quadranti meridionali in serata. Mare localmente agitato.

Martedì 9 gennaio: Nelle prime ore ancora precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, di intensità forte su BDE e moderata su AC. Cumulate significative su ABE, elevate su D. Alta probabilità di temporali forti e organizzati. Dalla tarda mattinata tendenza ad attenuazione dei fenomeni, tuttavia saranno ancora possibili rovesci sparsi o isolati temporali fino a moderati. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali, rafficati nelle prime ore e in occasione dei temporali. Mare localmente agitato, con moto ondoso in graduale calo.

Mercoledì 10 gennaio: L'insistenza di un debole flusso meridionale determina ancora la possibilità di piovaschi sparsi e qualche rovescio, in particolare su BC.