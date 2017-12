Allerta meteo prolungata fino alle 19

Dalle 18 di ieri e fino alle 19 di oggi è in vigore l'allerta, emessa dalla Protezione civile regionale. Le forti piogge hanno provocato due frane, a Sessarego nel comune di Bogliasco e a Sottocolle, frazione di Davagna: in entrambi i casi si sono staccati due massi dalle pareti e sono finiti sulle strade. A Santa Margherita si è registrato lo smottamento di una decina metri di muro sulla strada provinciale Sp39 di corso Nicolò Cuneo all'interno di una proprietà privata.

Aggiornamento ore 12.15

Zona B: allerta gialla per piogge diffuse e temporali fino alle 19 di oggi, mercoledì 27 dicembre.

Zona C: allerta arancione sui grandi bacini (gialla sui bacini piccoli e medi ) per piogge diffuse e temporali fino alle 20 di oggi, mercoledì 27 dicembre; allerta gialla dalle 20 a mezzanotte tutti i bacini.

Zona D: allerta gialla per neve fino alle 16 di oggi, mercoledì 27 dicembre.

Zona E: allerta gialla per piogge diffuse e temporali fino alle 21 di oggi, mercoledì 27 dicembre.

Previsioni meteo 27 dicembre

Piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative su CE e bassa probabilità di temporali forti. Possibili deboli nevicate su D in esaurimento nel pomeriggio; su E deboli nevicate in serata su parte orientale, spolverate su parte occidentale. Vento forte da Sud, Sud-Ovest su AC con raffiche fino a 70/80 km/h su rilievi e capi esposti; in serata rotazione dei venti da Nord fino a forti su B con raffiche fino 70/80 km/h sui rilievi. Moto ondoso in aumento con mareggiate intense in serata su tutta la costa per onda lunga da SudOvest.

Previsioni meteo giovedì 28 dicembre

Residua instabilità nelle prime ore della notte con deboli precipitazioni su BCE e possibili locali rovesci al più moderati; possibili deboli nevicate su C (quota neve 700 m) e parte orientale di E. Venti forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione con raffiche fino a 70/80 km/h sui rilievi. Mareggiate intense su tutta la costa per onda lunga da Sud-Ovest, più persistenti su BC; moto ondoso in calo a partire dal pomeriggio da Ponente fino a molto mosso in serata su A, agitato su BC.

Previsioni meteo venerdì 29 dicembre

Mare molto mosso lungo la costa di C in progressivo calo.

Previsioni meteo per ultimi giorni dell'anno e Capodanno

Giovedì 28 dicembre il protagonista sarà il vento, che spazzerà via le nuvole. Venerdì 29 il cielo dovrebbe essere sereno così come la mattinata del giorno seguente. Da pomeriggio di sabato prime velature. Domenica 31 possibili precipitazioni, seppur lievi. Il rischio di errore al momento per la notte dell'ultimo anno è ancora alto, dunque non è detto che piova in maniera significativa. Quasi certamente però l'anno nuovo inizierà con il cielo coperto. Maggiori dettagli nelle prossime ore.

Le previsioni del 27 dicembre di Achille Pennellatore. Linea indicativa di tendenza a sei giorni (alta percentuale d'errore, crescente dal 30% a 96 ore fino al 50% a 144). Sabato 30 e domenica 31: vento fra SW e W 10/15 nodi localmente 16/22. Mare in calo a poco mosso sulla costa, mosso al largo. Ancora cielo velato sabato, poi soleggiato domenica. Temperature che si riapproprieranno della norma stagionale. Lunedì 1 gennaio 2018 e martedì 2: vento fra SW e W in rinforzo a 10/20 nodi localmente 25 con mare fra mosso e molto mosso. Tempo all'inglese, momenti di schiarita alternati a momenti di passaggi nuvolosi, associati a qualche fiocco di neve nell'interno e a qualche goccia di pioggia al largo e sulla costa a levante di Capo Mele. Temperature miti.

