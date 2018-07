Meteo: fine settimana all'insegna della variabilità, scatta l'allerta

La Portezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal per i bacini piccoli e medi delle zone B, D, E. L'allerta sarà in vigore dalle 00 alle 15 di sabato 21 luglio. Nessuna criticità nelle altre zone.

La situazione

Sarà un fine settimana all'insegna di ripetuti passaggi perturbati sulla nostra regione. L'instabilità si accentuerà dal pomeriggio di oggi, e, dalla notte, avremo una situazione meteorologica caratterizzata da un'elevata energia disponibile in atmosfera sopra il bacino del mar Ligure. Determinante, almeno fino alla parte centrale della giornata di sabato (fatte salve successive valutazioni degli aggiornamenti modellistici) sarà la possibilità di innesco dei fenomeni temporaleschi. Se le masse d'aria riusciranno a concentrare l'umidità in prossimità dei rilievi, potrebbero svilupparsi temporali localmente anche forti. Qualora invece non si verificasse questo “avvio”, è altrettanto plausibile che i temporali siano deboli o addirittura che non si verifichino. Dal pomeriggio, invece, è più probabile che nuovi fenomeni “da calore” si vadano a verificare in prossimità dei rilievi, localmente in estensione lungo la costa.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 20 luglio

L'approssimarsi di una saccatura atlantica determina un progressivo aumento dell'instabilità dal pomeriggio con possibili rovesci o temporali generalmente moderati sui rilievi, in particolare di A e D, in locale estensione a B in serata. Bassa probabilità di temporali forti su A, B, D con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso in particolare nei centri urbani.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 21 luglio

L'ingresso di un primo impulso perturbato determina condizioni di marcata instabilità a partire dalle prime ore con possibili rovesci o temporali in particolare su B, D, E e parte occidentale di C. Alta probabilità di temporali forti e organizzati su B, D, E, bassa altrove. Nel pomeriggio-sera nuova accentuazione dell'instabilità in particolare sui rilievi con possibili temporali in locale estensione alle coste di A, B e bassa probabilità di fenomeni forti.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 22 luglio

Una successione di impulsi perturbati mantiene condizioni di spiccata instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi. Fenomeni più probabili su B, C, E nelle prime ore, mentre dal pomeriggio l'instabilità sarà più diffusa. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Che cosa sono i temporali forti od organizzati

I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.