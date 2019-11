Maltempo, innalzata l'allerta sul Levante

Le piogge dei giorni scorsi e il ricalcolo dei modelli previsionali hanno spinto Arpal a innalzare il livello di allerta per il Levante: dalle cinque del mattino l'avviso è passato da giallo ad arancione, e così rimarrà sino alle 15 di oggi, martedì 5 novembre.

«Alla luce degli ultimi aggiornamenti modellistici, che indicano un rallentamento del fronte con precipitazioni più intense e persistenti sull’estremo levante regionale - fa sapere Arpal - viste le condizioni di saturazione del suolo e il livello dei torrenti già sopra l’ordinario è stato innalzato il livello di allerta su C: gialla fino alle 5, arancione per temporali e piogge diffuse dalle 5 alle 15 di martedì 5 novembre».

Alla luce della nuova allerta, che riguarda la zona che van da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla, i Comuni di Rapallo e Santa Margherita hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Aperte, invece, nel resto dei Comuni del comprensorio.

Dal punto di vista delle previsioni, per oggi sono attese piogge sparse e rovesci con cumulate elevate ed intensità forti sul levante. Bassa la probabilità di temporali forti su C ed E, possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti la protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Venti forti da SW su A e C con raffiche fino a burrasca, 60-70 km/h. Mare molto mosso in aumento fino ad agitato su BC e localmente su A con mareggiate di libeccio (periodo 8-9 sec).