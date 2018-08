Allerta arancione: disagi nel Tigullio, allagamenti in autostrada

Una nottata all’insegna dei lampi e tuoni, quella trascorsa in allerta arancione a Genova e nel Levante: dopo il passaggio dell’avviso da giallo ad arancione (in vigore sino alle 15 di martedì 14 agosto, dalle ore 15 alle ore 18 di martedì 14 agosto l’allerta sarà di colore giallo), già nella serata di lunedì la pioggia ha iniziato a cadere sulla regione, dando vita soprattutto sul Tigullio a una spettacolare tempesta di fulmini.

Il maltempo non ha fortunatamente causato gravi danni: parecchi interventi da parte dei Vigili del fuoco tra Lavagna, Chiavari e Rapallo per alberi pericolanti e a rischio, qualche principio di allagamento nelle stesse zone per la forte pioggia, ma nessuna situazione a rischio.

Qualche disagio anche in autostrada sempre a causa della pioggia, in particolare all’altezza del casello di Sestri Levante, sull’A7 tra quelli di Busalla e Ovest, e sull’A26 tra il bivio A26/A10 e Masone. In città, invece, la polizia Municipale conferma che non ci sono particolari criticità da segnalare.

Ad Arenzano Anas ha temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni la strada statale 1 “Aurelia”, in corrispondenza del km 547.7, in località Pizzo di Arenzano, così come rpevisto in caso di allerta arancione.

Allerta arancione, cosa cambia in città

Con l’innalzamento ad arancione del livello di allerta per temporali entrano in vigore le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Il Comune ha deciso il potenziamento del presidio territoriale attivando i previsti sette percorsi di monitoraggio rivi a cura di Polizia Municipale e volontari Protezione Civile.

Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione. Allertate e attivate anche le squadre di volontari di protezione civile. Restano chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria” e la Loggia di piazza Banchi.

La metropolitana durante lo stato di allerta meteo idrologica arancione sarà in servizio sull’intera tratta Brin - Brignole. Resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell'allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, restano chiusi.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R, T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL - CF - CG ecc.), nonché i possessori di tagliandi Blu Area FB e FC, hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell'allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

Le previsioni

Per martedì 14 agosto, Arpal prevede un’attenuazione delle precipitazioni a carattere temporalesco in mattinata, con ripresa nelle ore più calde con fenomeni sparsi su tutta la regione. I venti sono tra deboli e moderati in circolazione ciclonica sul Golfo Ligure, e il mare mosso a Ponente, molto mosso a Levante, in generale calo. L’umidità resterà su valori medio-alti-

Per mercoledì 15 agosto, Ferragosto, la situazione tornerà in linea con la media stagionale: bollino giallo per caldo previsto dalla Protezione Civile (le temperature e l’umidità torneranno dunque ad alzarsi), tempo sereno sulle coste, residua nuvolosità sui rilievi al mattino in graduale dissolvimento dal pomeriggio. Temperature in aumento, umidità in calo. Venti moderati a deboli nel pomeriggio, mare da mosso a poco mosso.

Le zone e le modalità di allerta

Zona A, lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa: gialla per temporali dalle 16 alla mezzanotte di lunedì 13 agosto

Zona B, lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno: arancione per temporali (bacini piccoli e medi) e gialla per temporali (bacini grandi) dalle 21 di lunedì 13 agosto alle 15 di martedì 14 agosto;

Zona C, lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla: arancione per temporali (bacini piccoli e medi) e gialla per temporali (bacini grandi) dalle 21 di lunedì 13 agosto alle 15 di martedì 14 agosto;

Zona D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida: gialla per temporali dalle 16 alla mezzanotte di lunedì 13 agosto

Zona E, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia: arancione per temporali (bacini piccoli e medi) e gialla per temporali (bacini grandi) dalle 21 di lunedì 13 agosto alle 15 di martedì 14 agosto;