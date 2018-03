Maltempo, prorogata l'allerta arancione

Intorno alle 12 di domenica, sulla base delle previsioni di Arpal e del quadro meteo in continua evoluzione, la Protezione Civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo sulla Liguria con diversi orari e modalità, nello specifico:

Zona A: allerta gialla prolungata sino alle 14 di lunedì 12 marzo

Zona B. allerta arancione prolungata sino alle 18 di domenica 11 marzo, poi gialla sino alle 14 di lunedì 12

Zona C: allerta arancione prolungata sino alle 18 di lunedì 12 marzo, poi gialla sino alla mezzanotte

Zone D ed E: allerta gialla prolungata sino alle 14 di lunedì 12 marzo

La zona del genovesato e il Levante restano dunque i sorvegliati speciali per quanto riguarda l’intensità delle piogge che dovrebbero cadere nelle prossime ore: «Abbiamo emesso il nuovo bollettino, che porta il fronte della perturbazione in allungamento su B, C e altre zone della Liguria. Per quanto riguarda Genova restiamo in arancio sino alle 18 di oggi - ha confermato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - Invece sul Levante, siccome è lì che il fronte si sposterà, l’allerta resta arancio sino alle 18 di lunedì».

Atteso dunque un peggioramento su Levante, dove nelle scorse ore è piovuto meno rispetto a quanto previsto, ma dove pioverà di più nelle prossime ore: «I fiumi al momento sono tutti sotto controllo, ma abbiamo una strada interrotta in via Trensasco per frana, una strada per Fiorino, in via delle Fabbriche, con smottamenti, così come in via Bologna - ha spiegato il sindaco Bucci - Non prevediamo problemi per la partita, che dovrebbe giocarsi regolarmente alle 18 e a seconda del campo potrebbe iniziare con un po’ di ritardo, ma non è una decisione nostra».

La situazione meteo

Il passaggio dell’atteso fronte atlantico ha provocato precipitazioni che, sulle 12 ore, sono state di 159 millimetri a Monte Pennello, alle spalle del Ponente genovese, 142 millimetri a Mele, 132, 2 millimetri a Madonna delle Grazie. Nella zona D si segnalano i 108,2 millimetri di Urbe Vara Superiore (Savona), mentre nella zona A ci sono 75.8 millimetri ad Airole; nelle zone E e C fino ad ora cumulate massime inferiori ai 60 millimetri. Sulle 6 ore, invece, Monte Pennello ha toccato 107 millimetri, Mele 95. Da segnalare come l’intensità massima oraria sia stata finora “solo” di 32 mm, ben lontana dai valori a cui purtroppo il territorio ligure è abituato. Si è trattato, finora, di piogge diffuse che, infatti, non hanno generato significative risposte da parte dei corsi d’acqua. Le precipitazioni proseguiranno nelle prossime ore per andare poi a scemare nel tardo pomeriggio. Dalla serata, però, l’atmosfera si farà nuovamente instabile per un flusso umido di Sud Ovest nei bassi strati che potrà dar luogo a fenomeni anche temporaleschi e rovesci soprattutto tra il Centro e il Levante della regione.

Le previsioni per le prossime ore

Domenica 11 marzo: un intenso fronte atlantico interessa l'intera Regione con associate piogge diffuse e rovesci anche di moderata intensità su BCDE, puntualmente fino a forti; le cumulate saranno elevate su ABCE, significative su D. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su ABCDE. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio a partire da Ponente. Venti forti meridionali su CE con raffiche fino a burrasca forte (80-90 km/h), forti settentrionali su AB. Mare molto mosso, localmente agitato dal pomeriggio su BC.

Lunedì 12 marzo: a seguito del fronte atlantico persistono condizioni di instabilità con possibili piogge o rovesci localmente forti quantitativi significativi su CE. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa probabilità di temporali forti su AD. Fenomeni in attenuazione a partire dal pomeriggio. Venti forti da Sud-Ovest su ABC anche rafficati (55-65 km/h) Mare molto mosso in aumento fino ad agitato per onda da SW con possibili mareggiate su ABC a partire dal pomeriggio.

Martedì 13 marzo: Ancora possibili locali rovesci ed isolati temporali nelle ore centrali del giorno su ABCDE. Mare agitato su BC per onda da Sud-Ovest con possibili mareggiate sulle coste esposte, in calo dal pomeriggio.

Le zone della Liguria

La suddivisione del territorio regionale per zone di allertamento è la seguente:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia