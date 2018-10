Emergenza maltempo, quasi 10mila chiamate al 112: «Un record»

Quasi 10mila telefonate al 112 in poche ore, un record per il numero unico d’emergenza: nella giornata di lunedì 29 ottobre, dove in gran parte della Liguria era in vigore l’allerta rossa, sono state 9.887 le telefonate effettuate alla Centrale Operativa del Numero Unico delle Emergenze, tutte legale al maltempo che ha bersagliato la regione e il capoluogo tra lunedì e martedì.

In particolare, 2.802 telefonate sono state dirottate ai Vigili del Fuoco, 2.010 quelle invece gestite direttamente dal 112 (633 di carattere sanitario, ma fortunatamente non risultano comunque feriti gravi per colpa del maltempo e del forte vento). Poco più di 800 le chiamate girate alle forze dell’ordine, 1.006 le richieste di aggiornamenti e informazioni.

Sono state inoltre quasi 1.600 le chiamate trasferite su Milano, con cui la Centrale Operativa con sede all’ospedale San Martino collabora attivamente, e gestite dalla loro centrale per smaltire il flusso così come previsto dal protocollo. Le restanti 1.025 telefonate sono invece state effettuate per errore.

«Dalle 15 alle 22 di lunedì non si è mai mediamente scesi sotto le 600 telefonate per ora - fa sapere la direzione sanitaria del San Martino - con il picco di chiamate contemporanee, 951, registrato alle 21. La Centrale Operativa di Genova si è inoltre trovata a gestire 156 telefonate provenienti dall’area toscana confinante con la Liguria».