Frane, forte e vento e ansia per i torrenti: prosegue l'allerta

Come previsto, il maltempo si è abbattuto con violenza su Genova e sulla Liguria nella notte tra sabato e domenica e nelle prime ore di domenica.

L’allerta arancione (scattata alle 20 di sabato e in vigore sino alle 15 di domenica sulla costa e nell'entroterra da Spotorno a Noli) ha portato sulla regione temporali e piogge intense che hanno fatto preoccupare sopratutto per i livelli di rivi e torrenti, rimasti comunque sempre sotto il livello di guardia, e che hanno causato danni sopratutto nell’entroterra, dove anche a causa della saturazione del terreno molte strade risultano allagate da fiumi di acqua misti a fango e terriccio.

Il dettaglio dell'allerta

Zona A : allerta gialla dalle 13 di sabato 27 alle 23.59 di domenica 28 ottobre

: allerta gialla dalle 13 di sabato 27 alle 23.59 di domenica 28 ottobre Zona B : allerta gialla dalle 13 alle 20 di sabato 27, poi arancione sino alle 15 di domenica 28 ottobre, poi di nuovo gialla sino alle 23.59

: allerta gialla dalle 13 alle 20 di sabato 27, poi arancione sino alle 15 di domenica 28 ottobre, poi di nuovo gialla sino alle 23.59 Zona C : allerta gialla dalle 13 alle 20 di sabato 27, poi arancione sino alle 15 di domenica 28 ottobre, poi di nuovo gialla sino alle 23.59

: allerta gialla dalle 13 alle 20 di sabato 27, poi arancione sino alle 15 di domenica 28 ottobre, poi di nuovo gialla sino alle 23.59 Zona D : allerta gialla dalle 13 di sabato 27 alle 23.59 di domenica 28 ottobre,

: allerta gialla dalle 13 di sabato 27 alle 23.59 di domenica 28 ottobre, Zona E: allerta gialla dalle 13 alle 20 di sabato 27, poi arancione sino alle 15 di domenica 28 ottobre, poi di nuovo gialla sino alle 23.59

Forti raffiche di vento e frane: la situazione

A causare problemi anche il vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rami caduti, alberi e impalcature pericolanti e caduta di calcinacci e intonaci, e poco dopo le 8 una circoscritta cella temporalesca ha rapidamente risalito il golfo ligure raggiungendo il genovesato e generando il cosiddetto "downburst", scoppio di vento, che ha fatto registrare raffiche superiori a 60/65 km/h, associate a forti rovesci di pioggia, tuoni e lampi.

Arpal ha reso noto che i livelli dei torrenti monitorati in città hanno nuovamente iniziato a innalzarsi (pur rimanendo al momento al di sotto dei livelli di guardia) dopo la preoccupazione suscitata nella serata di sabato in particolare dal Bisagno. Visti i forti temporali, Arpal non esclude che si veritichino rapidi innalzamenti dei rivi e dei torrenti più piccoli, allagamenti diffusi e problemi alle reti fognarie, così come già accaduto ieri con i numerosi tombini saltati.

Altra criticità, poi, riguarda le condizioni del territorio, in alcuni casi già zuppo e fragile, e le frane: nella notte il terreno ha ceduto in via Struppa, in via Bavari, via San Carlo di Cese, via Cian de Vi.

Intorno a mezzogiorno, nuovi agigornamenti sull'evoluzione dell'allerta: verrà deciso, in sede di Protezione Civile, se e come prolungarla, e come affrontare soprattutto il peggioramento atteso per lunedì, quando il fronte di maltempo dovrebbe abbattersi con tutta la sua forza sulla regione.

Bisagno e Polcevera sorvegliati speciali

Nel pomeriggio di sabato, parecchia preoccupazione aveva suscitato il livello del torrente Bisagno, sino a venerdì praticamente asciutto e in serata gonfio di pioggia, ma nel corso della notte dal Comune sono arrivate le rassicurazioni sul fatto che la sorveglianza è costante: «Gli accumuli totali, cresciuti ulteriormente, hanno raggiunto punte di 180/190 mm sul municipio levante, 60/70 mm sui municipi di centro e Polcevera, 40/50 mm a ponente - è il resoconto arrivato intorno a mezzanotte - I livelli idrometrici del Torrente Bisagno sono in costante e graduale diminuzione e dal presidio territoriale non giungono segnalazioni di nuove criticità idrologiche».

Come previsto nei casi di allerta meteo arancione, sono state mobilitate 8 pattuglie per il monitoraggio rivi dei volontari di Protezione Civile, cui ne sono state aggiunte una sul Veilino, fissa, e un’altra fissa sulla parte a monte del ponte Morandi. Ci sono inoltre 4 pattuglie della polizia Locale che presidiano la zona rossa e sono pronte a chiudere i varchi in caso di necessità.

Sotto controllo anche i livelli del Fereggiano, mentre per quanto riguarda il Polcevera (dove sono ancora presenti detriti del Morandi), la portata massima del torrente è stata ritarata al ribasso per avere maggior margine di intervento in caso di necessità, i lavori di smaltimento al suo interno sono stati interrotti e alcune pattuglie dedicate di Municipale e volontari Protezione Civile comunale si occupano di sorvegliarlo con costanza e attenzione.

Zona rossa, fermi i rientri degli sfollati

Così come già annunciato, con qualsiasi tipo di allerta la zona rossa (quella su cui restano in bilico i due tronconi rimasti del ponte Morandi, e dove corre il Polcevera) viene immediatamente evacuata. Si fermano, così, le operazioni di recupero dei beni degli sfollati, iniziate il 19 ottobre e proseguite senza intoppi sino a oggi.

Troppo rischioso, però, accompagnare i cittadini all'interno dei palazzi a rischio sotto una pioggia battente: tutte le operazioni sono coordinate dai Vigili del fuoco, che insieme con Comune e Protezione Civile hanno stabilito di proseguire soltanto in condizioni meteo prive di criticità.

I provvedimenti per l'allerta arancione

È stata disposta inoltre la chiusura e la messa in sicurezza di tutti i cantieri in alveo, del Museo civico di storia naturale “G. Doria” e della Loggia di piazza Banchi.

La metropolitana durante lo stato di allerta meteo idrologica arancione sarà in servizio sull’intera tratta Brin - Brignole. Resteranno chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa.

La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell'allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

In allerta arancione tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R, T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL - CF - CG ecc.), nonché i possessori di tagliandi Blu Area FB e FC, hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell'allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.