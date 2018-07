Allerta meteo gialla su Tigullio e spezzino

La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal, per i bacini piccoli e medi della zona C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla). L'allerta sarà in vigore dalle 2 alle 15 di giovedì 12 luglio 2018. Nessuna criticità sulle altre zone di allertamento.

La situazione

Sulla Liguria permangono condizioni di instabilità in aumento, dalla notte, in particolare sul Levante dove si attende l’insistenza di flussi umidi. Sono attese, dunque, precipitazioni temporalesche, più intense in particolare sullo spezzino e nella zona al confine con la Toscana. Fenomeni analoghi sono possibili anche in altre zone della regione a più carattere sparso.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 11 luglio 2018

Sulla Liguria permangono condizioni di instabilità con possibili rovesci/temporali e con una bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione. Venti moderati in circolazione ciclonica con locali raffiche fino a 50-60 km/h. Mare molto mosso sulle coste di C.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 12 luglio 2018

La Liguria continua a essere interessata da condizioni di instabilità e variabilità: possibili rovesci o temporali con una alta probabilità di fenomeni forti e precipitazioni di intensità fino a forte sulla zona C; bassa probabilità sulle restanti zone. Mare molto mosso sulle coste di C in calo.