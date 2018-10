Allerta prolungata, pioggia anche a Ognissanti

La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal per la giornata di giovedì 1 novembre 2018, di colore arancione fino alle 16 per quanto riguarda la zona B, che comprende Genova e provincia. Prolungato dunque il bollettino emesso ieri.

I dettagli dell'allerta

Zona A (tutti i bacini): gialla fino alle 18 di oggi, mercoledì 31 ottobre, poi arancione fino alle 16 di domani, giovedì 1 novembre

Zona B (tutti i bacini): arancione fino alle 16 di domani, giovedì 1 novembre

Zona C (tutti i bacini): gialla fino alle 16 di domani gioved' 1 novembre

Zona D (bacini piccoli e medi): arancione fino alle 16 di domani gioved' 1 novembre

Zona D (bacini grandi): gialla fino alle 18 di oggi, mercoledì 31 ottobre, poi arancione fino alle 16 di domani giovedì 1 novembre

Zona E (bacini piccoli e medi): arancione fino alle 6 di domani giovedì 1 novembre, poi gialla fino alle 16

Zona E (bacini grandi): gialla fino alle 18 di oggi, mercoledì 31 ottobre, poi arancione fino alle 6 di domani, giovedì 1 novembre, quindi gialla fino alle 16.

La situazione

Nella prima parte della giornata precipitazioni, generalmente deboli, hanno interessato l’imperiese, il savonese e la parte più occidentale della provincia di Genova. Tra mezzanotte e le 11 cumulate massime di 30.8 millimetri al Colle del Melogno e Montenotte Inferiore, 28.4 a Monte Settepani, 25.4 a Bolsine (con un rovescio da 7.2 millimetri in 15 minuti), tutte località nel savonese.

Questi primi fenomeni sono frutto della fase pre frontale legata alla perturbazione atlantica attesa, tra la serata e le prime ore della notte, sulla nostra regione. Il suo passaggio interesserà tutta la Liguria, da Ponente a Levante, con piogge diffuse, rovesci e temporali che localmente potrebbero essere di forte intensità. I primi segnali di miglioramento, da Ponente, nella mattinata di domani.

Ovviamente, visto quanto accaduto nei giorni scorsi, grande attenzione va riservata a mare e vento. Per quanto riguarda il mare è atteso in crescita fino ad agitato in serata, localmente molto agitato al largo con rischio di mareggiate un po’ su tutte le coste. Già da domattina ci sarà un decremento del moto ondoso fino a poco mosso in serata. Va sottolineato che si tratterà, comunque, di un fenomeno non paragonabile a quello vissuto tra lunedì e martedì. Il vento sarà forte da Sud Est con successivi rinforzi di burrasca anche da Est ma il calo, già a partire dalla mattinata di domani, giovedì, sarà rapido.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 31 ottobre 2018

L'avvicinamento di un fronte atlantico determina piogge e rovesci a partire dal Centro-Ponente, in estensione al Levante. Alta probabilità di temporali forti su A e C, alta probabilità di temporali forti organizzati e persistenti su B, D ed E. Piogge con intensità forte su A, B e D, moderata su C ed E con cumulate elevate su A e D, significative su B, C ed E. Venti forti da Nord-Ovest su A e B di scirocco su C. Mare localmente agitato su A, B e C in aumento dal pomeriggio, fino ad agitato localmente molto agitato con mareggiate su A, B e C (onda 3-4 m da SE).

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 1 novembre 2018

Dalle prime ore della notte piogge diffuse e temporali in transito da Ovest verso Est. Alta probabilità di temporali forti su A e C, alta probabilità di temporali forti organizzati e persistenti su B, D ed E. Piogge con intensità forte su A, B e D, moderata su C ed E con cumulate significative su A, B, C, D ed E. Graduale esaurimento dei fenomeni al mattino da Ponente. Venti forti settentrionali su A e B, burrasca da Sud su C. Mare agitato su A, B e C localmente molto agitato con mareggiate su A, B e C (onda 3-4 m da S) in calo a partire dalla mattinata fino a molto mosso.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 2 novembre 2018

Un nuovo impulso instabile determina piogge sparse e temporali, al più moderati, a partire dal Centro-Levante, in estensione al Ponente. Venti forti settentrionali su A e B anche rafficati (60-70 km/h) specie lungo i crinali e agli sbocchi delle valli.

La suddivisione per zone del territorio regionale