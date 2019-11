«C'è una bomba in tribunale», scatta l'allarme, edificio evacuato

Allarme bomba lunedì mattina a Palazzo di Giustizia, in piazza Portoria.

Poco prima delle 8, una persona ha chiamato il centralino del tribunale avvertendo della presenza di un presunto ordigno progranmato per esplodere intorno alle 11. La telefonata ha fatto immediatamente scattare i protocolli di sicurezza, e l'edificio è stato evacuato per consentire alle forze dell'ordine di controllare.

Sul posto polizia, agenti della Locale e vigili del fuoco per la bonifica. Le attività della mattinata sono state interrotte e la piazza è stata chiusa da ogni suo accesso, decine le persone tra avvocati, magistrati e personale del tribunale che si sono riversate in strada, dietro i nastri della polizia, in attesa del via libera per rientrare.

Notizia in aggiornamento