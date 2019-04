Allarme bomba in porto, verifiche su un traghetto

Ancora un allarme bomba a Genova, questa volta in porto. Intorno alle 17 di sabato 6 aprile 2019 sono scattate le procedure, previste in questi casi, per la possibile presenza di un ordigno a bordo del traghetto Excellent di Gnv, dopo che i cani molecolari hanno segnalato due furgoni.

Immediatamente sono scattate le ricerche dei proprietari dei mezzi. Nel frattempo il traghetto, che doveva salpare per Tangeri in Marocco, sono stati fatti scendere a terra.