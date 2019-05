Sacco sospetto in via Assarotti, scatta l'allarme

Scatta l'allarme in via Assarotti per un pacco sospetto abbandonato all'interno di un distribuore h24, a poca distanza da piazza Marsala, presidiata dalle prime ore della mattina dalla polizia per il comizio pubblico di CasaPound e l'annunciata contro manifestazione antifascista.

Il sacco è stato notato da alcuni passanti e segnalata agli agenti di polizia incaricati di gestire il cordone di sicurezza intorno alla piazza. È quindi scattato il protocollo previsto in casi di questo genere, con la chiamata agli artificieri e le conseguenti misure di sicurezza.

Gli accertamenti hanno confermato che si trattava, di fatto, di un sacco della spazzatura lasciato all'interno del distributore, e l'intervento si è concluso poco dopo le 14.