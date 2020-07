Manifestazione in piazza Alimonda per ricordare Carlo Giuliani

«La memoria è un ingranaggio collettivo». È quanto si legge in un volantino, preparato in occasione della manifestazione in programma nel pomeriggio di lunedì 20 luglio 2020 in piazza Alimonda per ricordare la morte di Carlo Giuliani, avvenuta il 20 luglio 2001 durante gli scontri per il G8 di Genova.

Alcune vie nella zona di piazza Alimonda restano chiuse dalle ore 15 fino a cessate esigenze, per questo Amt ha modificato il percorso delle linee 17, 17/, 44, 45, 86, 87, 685, 686 e 687.

Linee 17, 17/, 45, 86 e 87

Direzione levante: i bus, giunti all’incrocio con piazza delle Americhe, transiteranno per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Montevideo, corso Gastaldi dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: regolare percorso.

Linee 44, 685, 686 e 687

Direzione levante: regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in via Tolemaide, proseguiranno per corso Torino, via Invrea, via Casaregis e corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.