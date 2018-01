Alessia, autopsia esclude violenza prima del tuffo disperato

Ieri il medico legale Marco Canepa ha svolto l'autopsia sul corpo di Alessia Puppo, la 33enne di Strevi (Al), che si è tuffata in mare la notte di Capodanno ad Albenga dopo una lite con il fidanzanto.

Gli accertamenti sono stati disposti dal pm Vincenzo Carusi, che coordina le indagini dei carabinieri di Albenga, dopo che i familiari della donna hanno riconosciuto in Alessia il corpo, trovato in mare dalla Capitaneria di porto dopo tre giorni di ricerche.

L'autopsia non ha evidenziato alcun segno di violenza sul corpo di Alessia: la donna è annegata in pochi minuti. La temperatura bassa del mare non le ha lasciato scampo, dopo poche bracciate sarebbe andata in ipotermia con perdita di coscienza e successiva morte per annegamento.

Entro una decina di giorni sono attesi gli esami tossicologici, ma al momento si suppone un consumo poco rilevante di alcol. Dopo il via libera del magistrato, i familiari di Alessia potranno fissare la data dei funerali.