Addio ad Alessandro Villardita, ex calciatore e allenatore

Dolore e sgomento a Pegli ma non solo per la prematura scomparsa di Alessandro Villardita, 'Villa' per i suoi tanti amici, figura molto conosciuta nel mondo del calcio dilettantistico genovese. L'ex capitano del Multedo 1930 si è spento a soli 43 anni, ultimamente era allenatore della scuola calcio della Levante C Pegliese.

Alessandro è morto all'ospedale Villa Scassi, dove era ricoverato per una polmonite. Ieri sera il pub Molly Malone's è rimasto chiuso in segno di lutto. Lascia moglie e due figli. Questa sera a Pegli verrà recitato il rosario e lunedì sarà celebrato il funerale.

Molte le testimonianze di affetto, ne riportiamo due.

«Il presidente Giorgio Margiotta, il ds Tatti Bussalino e tutta la Stella Sestrese piange la scomparsa di Alessandro Villardita e si stringe al dolore della famiglia. Ale, ex giocatore del nostro presidente Margiotta nelle giovanili del Multedo e poi nel Sestri 2003, ha sempre rappresentato nel nostro calcio un esempio di uomo, giocatore e compagno di squadra ideale».