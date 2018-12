Sequestrati beni a ex capo banda di contrabbandieri

I finanzieri del comando provinciale di Piacenza hanno sequestrato beni immobili e conti correnti per un valore complessivo di 300mila euro a un cittadino genovese residente nell'alessandrino. Il provvedimento cautelare è scattato al termine delle indagini patrimoniali compiute dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, che hanno consentito di ricostruire l'intero patrimonio del cittadino ligure e accertare una consistenza dello stesso del tutto sproporzionata e non giustificabile rispetto agli esigui redditi dichiarati al fisco.

L'uomo, gravato da condanne e precedenti penali per associazione a delinquere, furto, truffa, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti e frode fiscale, è stato a capo, tra il 2014 e il 2015, di un'organizzazione criminale, operante nelle province di Piacenza, Brescia e Alessandria, dedita al furto e al contrabbando di prodotti petroliferi.

Le fiamme gialle piacentine, all'epoca, scoprirono che ingenti quantità di biodiesel, destinate alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi (Pv), venivano “dirottate” nelle campagne alessandrine per essere scaricate all'interno di una cascina e, successivamente, vendute 'in nero'.

Nei giorni scorsi, i militari hanno messo i sigilli a un appartamento e un compendio immobiliare adibito a base logistica per autotrasporti e bloccato conti correnti nella disponibilità del genovese, ottenuti grazie ai proventi dell'attività illecita.

Il provvedimento cautelare in questione, disposto dall'autorità giudiziaria piemontese, rientra nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali previste dalla normativa antimafia, destinate a neutralizzare talune categorie di soggetti in conseguenza della loro riconosciuta attitudine a porre in essere condotte illecite e ad aggredire i loro patrimoni illegalmente costituiti e detenuti.