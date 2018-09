Fugge da comunità terapeutica, rintracciata e arrestata

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria genovese nei confronti di una 35enne spagnola formalmente residente a Genova, pregiudicata, chiamata a scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Genova e Milano negli anni 2009-2010.

La donna, già sottoposta alla misura dell'affidamento in prova presso una comunità terapeutica, si era resa irreperibile dopo la revoca del provvedimento, facendo perdere le proprie tracce. È stata rintracciata presso la stazione ferroviaria di Alessandria al termine di una mirata attività di ricerca effettuata dai carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, la 35enne è stata trasferita nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.