Addio ad Aldo Grimaldi, funerali a Boccadasse

È morto questa mattina a Genova Aldo Grimaldi. Aveva 96 anni. Nato a Solofra in provincia di Avellino nel 1922 e nipote di Achille Lauro, è stato fondatore e presidente della società Grimaldi Holding e presidente del Consorzio Grimaldi Group e di Confitarma.

Nel 1992 creò la società di navigazione Grandi Navi Veloci con sedi a Genova e Napoli. I funerali si svolgeranno lunedì 10 dicembre 2018 alle 11.30 nella chiesa Sant'Antonio di Boccadasse.

La Uil Liguria ha espresso cordoglio per la scomparsa di Grimaldi: «Perdiamo un grande imprenditore del mare, ma raccogliemo esperienza e esempio per disegnare il futuro di un settore che rimane tra i principali sia sul territorio che in Europa», ha commentato il segretario Mario Ghini.