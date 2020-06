Alcol a minorenni e assembramenti nel locale, doppia multa

Lunedì 8 giugno 2020 la polizia locale del reparto Sicurezza Urbana, nel corso dei controlli nella zona C del centro storico (quella più a est), ha sanzionato un locale per somministrazione di alcol a minori di 18 anni. Si tratta di un locale, già sanzionato nella serata di venerdì scorso perché, al momento del controllo, all'interno erano presenti almeno 15 avventori in uno spazio angusto e non era stato rispettato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri per quanto riguarda la prevenzione del Covid.

Il locale è stato proposto al Prefetto per la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Nel corso dei controlli della giornata sono state controllate e identificate 20 persone italiane e straniere. Di questi, due stranieri senza documenti al seguito sono stati accompagnati in Questura per l'identificazione. Uno straniero maggiorenne è stato segnalato alla Prefettura quale consumatori di sostanze stupefacenti.

Infine due persone sono state sanzionate perché circolavano con una bottiglia di vetro in mano in violazione del regolamento.

Due le sanzioni per ebbrezza manifesta con ordine di allontanamento.