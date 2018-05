Divieto anti-alcol in centro storico, 19 multe in 5 giorni

Salgono a 19 le persone multate per essere state sorprese a bere alcolici in centro storico durante il giorno. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, gli agenti della Municipale hanno individuato tre uomini intendi a consumare alcol e hanno fatto scattare le sanzioni.

Le multe sono stata staccate tutte tra le 13.30 e le 17 nel tratto compreso tra via di Sottoripa e il porticato di via Turati. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con gli agenti del commissariato Centro Est, e hanno portato anche all’allontanamento di due persone in stato di ubriachezza per violazione dell’articolo 688 C.P.

L’ordinanza, che ricalca quella adottata a dicembre a Sampierdarena, riguarda una vasta zona del centro storico in cui è vietato consumare alcol durante il giorno, ma negli ultimi tempi la giunta Bucci, attraverso Amiu e Municipale, sembra avere aumentato gli interventi legati al decoro.

In particolare, sabato pomeriggio due agenti della Polizia Locale in servizio nel centro storico hanno fermato un uomo sorpreso a orinare in piazza Caricamento, lo hanno fermato e poi portato in questura nonostante i suoi tentativi di fuggire, che hanno ferito uno dei due vigili. Lunedì pomeriggio, invece, gli agenti del Distretto I, dell'Autoreparto e della Polizia Giudiziaria hanno sequestrato una mazza da baseball di circa mezzo metro di lunghezza in via XII Ottobre, nel corso di un servizio mirato ad allontanare persone di nazionalità romena che bivaccavano nella zona. La persona in possesso della mazza è stata accompagnata presso la Questura di Genova ed è stata denunciata per porto di arma atta ad offendere.

Sempre la scorsa settimana il reparto giudiziaria della Polizia Locale ha comminato sanzioni sequestrando, a norma del regolamento di polizia urbana, gli attrezzi utilizzati dai questuanti durante l'attività abusiva di "lavavetri" mentre, in piazza della Vittoria, sono stati sgomberati i bivacchi che da diversi giorni insistevano sul lato levante della piazza; Amiu si è poi occupata del recupero dei materassi e delle masserizie, effettuando la pulizia dell'area.