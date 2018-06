Nasce l'albo professionale degli operatori socio sanitari

Dopo l’approvazione definitiva del decreto Lorenzin diventato a tutti gli effetti legge dello Stato, gli operatori socio sanitari sono entrati a pieno titolo a far parte del mondo delle professioni socio sanitarie. Si sono dunque gettate le basi per un percorso che prevede l'aggiornamento della professione, per questo gli oss della Liguria adesso chiedono la creazione di un albo professionale regionale. Se ne discuterà oggi, mercoledì 27 giugno, in regione davanti all'assessore alla Sanità Sonia Viale.

Gli operatori socio sanitari si pongono anche altri obiettivi nel brevissimo termine. Oltre alla creazione del registro regionale, con relativa legge che sarà proposta in Parlamento, gli oss intendono garantire anche la loro professionalità con aggiornamenti e formazione adeguati ai diversi contesti in cui operano. Inoltre, si richiede una maggiore e più adeguata partecipazione all'interno del team sanitario e si garantisce una tutela a tutti gli iscritti nello svolgimento del proprio lavoro.

Gli operatori socio sanitari interessati ad aderire al comitato possono far riferimento a ciascun referente presente in ogni struttura ospedaliera.