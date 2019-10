Aggressione in lavanderia a colpi di catena

Aggressione in una lavanderia a gettoni a San Fruttuoso. È successo intorno alle 13.30 di lunedì 7 ottobre 2019 in via G.B. D'Albertis. Un uomo di origini senegalesi ha aggredito a colpi di catena un romeno, colpendolo più volte alla testa, causandogli 20 giorni di prognosi.

I poliziotti del commissariato San Fruttuoso, dopo aver visionato le telecamere di video sorveglianza, nel tardo pomeriggio hanno rintracciato e denunciato il colpevole, identificato in un 50enne irregolare sul territorio.

Il regolamento di conti sarebbe dovuto a uno screzio tra frequentatori della vicina struttura della Caritas.